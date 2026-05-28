Джеймс Роган раскритиковал турнир UFC в Белом доме

Известный комментатор MMA Джо Роган высказал мнение о предстоящем турнире UFC в Белом доме, назвав идею проведения боев на открытом воздухе странной. Президент США Дональд Трамп объявил о планах по строительству арены, а Дмитрий Биivol прокомментировал статус Александра Усика.

Известный комментатор MMA Джо Роган высказал свое мнение относительно предстоящего турнира UFC , который состоится 15 июня в Белом доме. Роган назвал эту идею странной и раскритиковал проведение боев на открытом воздухе.

По его словам, борьба за звание чемпиона мира должна проходить в контролируемых условиях, внутри арены с кондиционерами. Он сравнил ситуацию с проведением баскетбольного матча на улице под солнцем, назвав это безумием. Главным событием турнира станет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Несмотря на критику Рогана, президент UFC Дана Уайт продолжает готовить мероприятие.

На фоне этих заявлений бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и его потенциальный соперник Дмитрий Бивол также обменялись комментариями. Бивол признал, что Усик на сегодняшний день является лучшим в супертяжелом весе, и бросил вызов всем несогласным - выйти и победить украинца. Президент США Дональд Трамп, поддерживающий проведение турнира, заявил о планах построить временную арену на 5 тысяч мест, а еще 100 тысяч болельщиков смогут наблюдать за боями на экранах в парке





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UFC Белый Дом Джеймс Роган Дональд Трамп Дмитрий Биivol Александр Усик Илия Топурия Джастин Гейджи

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– об обилии россиян в топе тяжеловесов MMA: «Еще со сказок идет – богатыри у нас были всегда. Сила от предков досталась»Боец UFC Сергей Павлович объяснил, почему в России много сильных бойцов MMA в тяжелом весе.

Read more »

Дана Уайт попал на обложку июньского выпуска журнала TimeПрезидент UFC Дана Уайт попал на главную обложку популярного американского журнала Time.

Read more »

«Следующим летом подерётся с Джейком Полом». Эксперт ответил, когда Макгрегор уйдёт из UFC«Следующим летом подерётся с Джейком Полом». Эксперт ответил, когда Макгрегор уйдёт из UFC

Read more »

В Вашингтоне на лужайке Белого дома строят октагон в честь 80-летия ТрампаНа лужайке перед Белым домом развернулось строительство временной арены для проведения боев Ultimate Fighting Championship (UFC).

Read more »

Илия Топурия: «Не думаю, что наш бой не состоится из-за Махачева. Я верю, что в UFC не хотят его проводить»Илия Топурия считает, что в UFC не хотят проводить его бой с Исламом Махачевым .

Read more »

Хамзат Чимаев запросил реванш против Шона СтриклендаХамзат Чимаев запросил у UFC реванш против Шона Стрикленда .

Read more »