Джеймс Роган раскритиковал турнир UFC в Белом доме

📆5/28/2026 5:19 PM
Известный комментатор MMA Джо Роган высказал мнение о предстоящем турнире UFC в Белом доме, назвав идею проведения боев на открытом воздухе странной. Президент США Дональд Трамп объявил о планах по строительству арены, а Дмитрий Биivol прокомментировал статус Александра Усика.

Известный комментатор MMA Джо Роган высказал свое мнение относительно предстоящего турнира UFC , который состоится 15 июня в Белом доме. Роган назвал эту идею странной и раскритиковал проведение боев на открытом воздухе.

По его словам, борьба за звание чемпиона мира должна проходить в контролируемых условиях, внутри арены с кондиционерами. Он сравнил ситуацию с проведением баскетбольного матча на улице под солнцем, назвав это безумием. Главным событием турнира станет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Несмотря на критику Рогана, президент UFC Дана Уайт продолжает готовить мероприятие.

На фоне этих заявлений бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и его потенциальный соперник Дмитрий Бивол также обменялись комментариями. Бивол признал, что Усик на сегодняшний день является лучшим в супертяжелом весе, и бросил вызов всем несогласным - выйти и победить украинца. Президент США Дональд Трамп, поддерживающий проведение турнира, заявил о планах построить временную арену на 5 тысяч мест, а еще 100 тысяч болельщиков смогут наблюдать за боями на экранах в парке

UFC Белый Дом Джеймс Роган Дональд Трамп Дмитрий Биivol Александр Усик Илия Топурия Джастин Гейджи

 

