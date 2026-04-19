Де Дзерби: «Я верю, что мы сохраним место в АПЛ, несмотря на обидную ничью»

Главный тренер « Брайтон а» Роберто Де Дзерби поделился своими мыслями по поводу ничейного результата (2:2) в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги против « Брайтон а». Команда соперника сумела сравнять счет на последних секундах встречи, на 90+5-й минуте, что, безусловно, оставило горький осадок. «Мне очень жаль из-за такого исхода, и особенно обидно за игроков, которые воспринимают это слишком остро. Сегодня мы абсолютно заслуживали победу против очень сильного и достойного соперника.

«Брайтон» продемонстрировал свой фирменный стиль, высокое качество исполнителей и общий класс. Пропущенный мяч от Рюттера, который и привел к ничьей, стал результатом ошибки, которой можно было избежать. Несмотря на разочарование, я настроен оптимистично и горжусь своими футболистами. Они провели отличный матч, показав настоящий характер и боевой дух. Нам необходимо подняться над этим результатом, не зацикливаться на нем, а двигаться вперед, готовясь к следующей встрече против «Вулверхэмптона». Если мы сможем показать такую же мощную игру, как сегодня, мы сможем исправить ситуацию и добиться нужного результата. Когда я подошел к команде после финального свистка, я призвал их быть сильнее и продолжать идти за мной, потому что я хочу им помочь. Я убежден, что они способны изменить свое мышление, и это ключевой момент. В нынешней ситуации очень легко поддаться негативу, но наша задача – сосредоточиться на этой игре, продолжать упорно работать и снова начать побеждать. Я верю в них, знаю их потенциал и понимаю, какие они люди. Я прекрасно осознаю, что мы ведем борьбу за выживание в Премьер-лиге, и это непростой этап. Однако нам невероятно повезло выступать за клуб с такими преданными болельщиками. Сегодня атмосфера на стадионе была поистине невероятной. Казалось, будто мы боремся за место в Лиге чемпионов, а не за сохранение прописки в высшем дивизионе. Мы будем сражаться в каждом матче до самого конца, выкладываясь на полную. Если мы будем играть на своем максимуме, то еще ничего не потеряно. Я увидел явные признаки прогресса: команду, которая играет с жизнью, страстью, характером, демонстрируя качественную игру и хорошую организацию как с мячом, так и без него. Все эти компоненты необходимы для достижения поставленной цели. Конечно, нам еще многое предстоит подтянуть. Самое важное – сохранить этот настрой и ту энергию, которую мы показали сегодня. Я сказал игрокам, чтобы в понедельник они пришли с тем же отношением, с той же верой, которую они продемонстрировали сегодня. Я не хочу работать с унылыми или негативными людьми. Они должны верить в меня, в нашу команду, в наши силы. Если я здесь, значит, я уверен – мы сохраним место в Премьер-лиге», – заявил Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Футбол АПЛ Брайтон Де Дзерби Премьер-Лига

United States Latest News, United States Headlines

