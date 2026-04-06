Дефицит магния и диабетическая ретинопатия: установлена взаимосвязь

Масштабный метаанализ выявил связь между низким уровнем магния и развитием диабетической ретинопатии, серьезного осложнения сахарного диабета. Результаты исследования указывают на потенциальную роль магния в профилактике и лечении этого заболевания.

Низкий уровень магния в организме может быть связан с развитием диабетической ретинопатии — серьезного осложнения сахарного диабета 2 типа, приводящего к ухудшению зрения и даже слепоте. К такому выводу пришли ученые, проведшие масштабный метаанализ , объединивший данные множества исследований. Результаты работы указывают на значимую связь между дефицитом магния и возникновением, а также прогрессированием этого опасного заболевания.

Данное исследование подчеркивает важность поддержания адекватного уровня магния для профилактики и лечения диабетической ретинопатии, открывая новые перспективы в борьбе с этим распространенным осложнением.\Исследователи проанализировали данные семнадцати исследований, в которых приняли участие более двух тысяч двухсот человек. Этот внушительный объем информации позволил получить надежные и статистически значимые результаты. Анализ показал, что у пациентов, страдающих диабетической ретинопатией, наблюдался значительно более низкий уровень магния в крови по сравнению с диабетиками, у которых не было поражения сетчатки. При этом важно отметить, что выявленная связь сохранялась независимо от региона, в котором проводились исследования, дизайна исследований (то есть способа их проведения) и методов измерения уровня магния. Это свидетельствует о высокой степени надежности полученных результатов и устойчивости установленной взаимосвязи. Более того, ученые провели дополнительный анализ, который выявил, что при более тяжелой, пролиферативной форме ретинопатии (характеризующейся ростом новых, аномальных кровеносных сосудов в сетчатке) дефицит магния был выражен еще сильнее. Это позволяет предположить, что недостаток магния играет роль не только в возникновении заболевания, но и в его прогрессировании. Результаты исследования имеют важное клиническое значение, поскольку они могут помочь в разработке новых стратегий профилактики и лечения диабетической ретинопатии.\Авторы исследования объясняют обнаруженную связь тем, что магний является ключевым элементом, участвующим в целом ряде важнейших биологических процессов. В частности, магний играет важную роль в работе инсулина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Дефицит магния может приводить к снижению чувствительности клеток к инсулину, что усугубляет течение сахарного диабета и повышает риск развития его осложнений. Кроме того, магний участвует в энергетическом обмене в клетках, а также обладает защитными свойствами, предохраняя стенки сосудов от повреждения. Недостаток магния может усиливать окислительный стресс, то есть повреждение клеток свободными радикалами, а также способствовать развитию воспаления. Оба этих фактора, в свою очередь, негативно влияют на состояние сосудов сетчатки, что и приводит к развитию диабетической ретинопатии. Исследователи предполагают, что определение уровня магния в крови может быть полезным инструментом для оценки риска развития диабетической ретинопатии. Контроль уровня магния в организме, возможно, позволит снизить вероятность возникновения этого осложнения диабета или замедлить его прогрессирование, что в конечном итоге может улучшить качество жизни пациентов, страдающих сахарным диабетом





lentaruofficial / 🏆 5. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Магний Диабетическая Ретинопатия Сахарный Диабет Метаанализ Осложнения Диабета

Россия Последние новости, Россия Последние новости