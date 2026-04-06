Head Topics

Дефицит магния и диабетическая ретинопатия: установлена взаимосвязь

Здоровье Новости

📆06.04.2026 18:24:00
📰lentaruofficial
137 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 63%

Масштабный метаанализ выявил связь между низким уровнем магния и развитием диабетической ретинопатии, серьезного осложнения сахарного диабета. Результаты исследования указывают на потенциальную роль магния в профилактике и лечении этого заболевания.

Низкий уровень магния в организме может быть связан с развитием диабетической ретинопатии — серьезного осложнения сахарного диабета 2 типа, приводящего к ухудшению зрения и даже слепоте. К такому выводу пришли ученые, проведшие масштабный метаанализ , объединивший данные множества исследований. Результаты работы указывают на значимую связь между дефицитом магния и возникновением, а также прогрессированием этого опасного заболевания.

Данное исследование подчеркивает важность поддержания адекватного уровня магния для профилактики и лечения диабетической ретинопатии, открывая новые перспективы в борьбе с этим распространенным осложнением.\Исследователи проанализировали данные семнадцати исследований, в которых приняли участие более двух тысяч двухсот человек. Этот внушительный объем информации позволил получить надежные и статистически значимые результаты. Анализ показал, что у пациентов, страдающих диабетической ретинопатией, наблюдался значительно более низкий уровень магния в крови по сравнению с диабетиками, у которых не было поражения сетчатки. При этом важно отметить, что выявленная связь сохранялась независимо от региона, в котором проводились исследования, дизайна исследований (то есть способа их проведения) и методов измерения уровня магния. Это свидетельствует о высокой степени надежности полученных результатов и устойчивости установленной взаимосвязи. Более того, ученые провели дополнительный анализ, который выявил, что при более тяжелой, пролиферативной форме ретинопатии (характеризующейся ростом новых, аномальных кровеносных сосудов в сетчатке) дефицит магния был выражен еще сильнее. Это позволяет предположить, что недостаток магния играет роль не только в возникновении заболевания, но и в его прогрессировании. Результаты исследования имеют важное клиническое значение, поскольку они могут помочь в разработке новых стратегий профилактики и лечения диабетической ретинопатии.\Авторы исследования объясняют обнаруженную связь тем, что магний является ключевым элементом, участвующим в целом ряде важнейших биологических процессов. В частности, магний играет важную роль в работе инсулина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Дефицит магния может приводить к снижению чувствительности клеток к инсулину, что усугубляет течение сахарного диабета и повышает риск развития его осложнений. Кроме того, магний участвует в энергетическом обмене в клетках, а также обладает защитными свойствами, предохраняя стенки сосудов от повреждения. Недостаток магния может усиливать окислительный стресс, то есть повреждение клеток свободными радикалами, а также способствовать развитию воспаления. Оба этих фактора, в свою очередь, негативно влияют на состояние сосудов сетчатки, что и приводит к развитию диабетической ретинопатии. Исследователи предполагают, что определение уровня магния в крови может быть полезным инструментом для оценки риска развития диабетической ретинопатии. Контроль уровня магния в организме, возможно, позволит снизить вероятность возникновения этого осложнения диабета или замедлить его прогрессирование, что в конечном итоге может улучшить качество жизни пациентов, страдающих сахарным диабетом

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

lentaruofficial /  🏆 5. in RU

Магний Диабетическая Ретинопатия Сахарный Диабет Метаанализ Осложнения Диабета

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости



Render Time: 2026-04-08 11:02:06