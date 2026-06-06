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Дефицит федерального бюджета России в январе-мае 2026 года достиг 6,01 трлн рублей

Экономика News

Дефицит федерального бюджета России в январе-мае 2026 года достиг 6,01 трлн рублей
БюджетДефицитНефтегазовые Доходы
📆6/6/2026 3:28 AM
📰РИА Новости
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В январе-мае 2026 года дефицит федерального бюджета РФ составил 6,01 трлн рублей, что на 2,981 трлн больше, чем годом ранее. Доходы выросли на 0,3%, расходы - на 17%. Ненефтегазовые доходы увеличились на 12,4%, а нефтегазовые упали на 29,8%. Минфин связывает рост дефицита с опережающим финансированием расходов.

В январе-мае 2026 года дефицит федерального бюджет а России достиг 6,01 триллиона рублей, что на 2,981 триллиона рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным Министерства финансов, доходы бюджет а за этот период составили 14,781 триллиона рублей, что лишь на 0,3% выше уровня 2025 года, в то время как расходы выросли на 17% до 20,791 триллиона рублей.

Основной причиной роста дефицита стало опережающее финансирование расходов, связанное с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных статей. Несмотря на общий дефицит, ненефтегазовые доходы показали уверенный рост: за пять месяцев они увеличились на 12,4% до 11,804 триллиона рублей, а поступления от оборотных налогов, включая НДС, выросли на 18,4%. Однако нефтегазовые доходы сократились на 29,8% до 2,977 триллиона рублей, что отражает снижение цен на энергоносители и объемов экспорта.

В целом, дефицит бюджета за январь-май составил 2,6% ВВП, что несколько выше запланированного уровня на весь 2026 год. В Минфине подчеркивают, что такая динамика является временной и связана с необходимостью стимулирования экономики в условиях внешних ограничений. При этом ведомство отмечает, что в части ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная тенденция, что может частично компенсировать падение поступлений от нефти и газа.

Окончательные итоги года будут зависеть от макроэкономической конъюнктуры и эффективности бюджетных расходов, которые в текущем году направлены на поддержку ключевых отраслей и социальных программ. Согласно принятому закону о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, утвержденный объем доходов на текущий год составляет 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), а расходов - 44,069 триллиона (18,7% ВВП). Таким образом, дефицит за пять месяцев уже превысил половину годового плана.

Эксперты отмечают, что сохранение текущих темпов расходов может привести к корректировке бюджета во втором полугодии. В частности, возможно увеличение государственных заимствований или пересмотр отдельных статей расходов. Банк России, в свою очередь, может учитывать бюджетный дефицит при принятии решений по денежно-кредитной политике, поскольку стимулирующая фискальная политика создает дополнительное инфляционное давление. Несмотря на это, правительство сохраняет приверженность социальным обязательствам и инвестиционным проектам, что подтверждается ростом расходов на 17% по сравнению с прошлым годом.

Анализ структуры расходов показывает, что основной приток средств пришелся на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, а также на развитие инфраструктуры. В то же время расходы на здравоохранение и образование увеличились менее значительно. В условиях санкционного давления и необходимости технологического суверенитета государство усиливает поддержку промышленности и импортозамещающих производств. Однако эксперты предупреждают, что долгосрочное наращивание бюджетного дефицита без соответствующих структурных реформ может привести к увеличению долговой нагрузки и ослаблению рубля.

В этой связи Минфин намерен активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства и привлекать внебюджетные источники финансирования. Таким образом, текущая ситуация с дефицитом бюджета отражает сложный баланс между необходимостью стимулирования экономики и сохранением макроэкономической стабильности, что потребует от правительства гибких и своевременных решений во второй половине года

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Бюджет Дефицит Нефтегазовые Доходы Расходы Экономика

 

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