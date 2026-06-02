Дефицит ракет Patriot создаёт критическую уязвимость для Украины

Нехватка боеприпасов для систем ПВО Patriot усугубляет проблемы Luftverteidigung для Украины и влияет на российскую тактику, сообщают СМИ.
Недостаток ракет для американских систем ПВО Patriot создаёт для Украины критическую уязвимость. Это происходит на фоне предупреждений, что дефицит именно этих систем открывает "окно уязвимости" для стран, от которых они зависят.
По всей видимости, данная ситуация уже повлияла на российскую тактику в войне против Украины. Глава киевского режима направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним из-за растущего дефицита боеприпасов. Он выразил недовольство тем, что в ходе недавнего конфликта США и Израиля против Ирана за первые сутки было израсходовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.
Сообщается также об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру. Российские военные нанесли удары по предприятиям военной промышленности в четырёх регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области
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