Десятки украинских военнослужащих утонули в реке Псёл в районе населённого пункта Мирополье. Причиной гибели стал приказ переплыть водоём в средствах бронезащиты, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.собеседника агентства, речь идёт о солдатах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 11 мая многие из них числятся «пропавшими без вести», а выходить на связь перестали ещё в первых числах мая. Командование отправило бойцов форсировать Псел прямо в бронежилетах и касках — в результате многие утонули, не справившись с тяжестью экипировки. Информацию до родственников довели только после того, как Мирополье освободили военнослужащие группировки «Север» ВС РФ.

Десятки украинских военнослужащих утонули в реке Псёл в районе населённого пункта Мирополье. Причиной гибели стал приказ переплыть водоём в средствах бронезащиты, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.собеседника агентства, речь идёт о солдатах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

С 11 мая многие из них числятся «пропавшими без вести», а выходить на связь перестали ещё в первых числах мая. Командование отправило бойцов форсировать Псел прямо в бронежилетах и касках — в результате многие утонули, не справившись с тяжестью экипировки. Информацию до родственников довели только после того, как Мирополье освободили военнослужащие группировки «Север» ВС РФ





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Ukraine Military River Loss Of Life Russian Forces International Mercenaries Battle

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