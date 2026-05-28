Десять человек пострадали в аварии с участием двух автобусов в Казани

Десять человек, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы в результате аварии с участием двух автобусов в Казани. По данным СУ СК России по региону, в четверг на Горьковском шоссе произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали люди. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. По некоторым данным, число пострадавших в ДТП увеличилось до 16. Среди пострадавших числятся четверо детей, которые направлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Для оказания помощи на место происшествия оперативно выехали пять бригад скорой медицинской помощи. Ранее сообщалось, что в Кузбассе пять человек пострадали из-за грузовика с углем.

