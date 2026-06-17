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Депутаты Журова и Свищев не удивлены отсутствием упоминания россиян в статье ИИХФ о победе "Каролины" в Кубке Стэнли

Спорт News

Депутаты Журова и Свищев не удивлены отсутствием упоминания россиян в статье ИИХФ о победе "Каролины" в Кубке Стэнли
ИИХФКубок СтэнлиКаролина
📆6/17/2026 11:16 AM
📰sportsru
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Депутаты Журова и Свищев высказались о статье ИИХФ, в которой нет упоминания россиян о победе "Каролины" в Кубке Стэнли. Они считают, что это политический вызов России и попытка унизить ее спортсменов

Депутаты Журова и Свищев не удивлены отсутствием упоминания россия н в статье ИИХФ о победе "Каролины" в Кубке Стэнли. Это, по их мнению, является следствием предвзятости и русофобии в международной федерации.

Кроме того, они считают, что это политический вызов России и попытка унизить ее спортсменов. В статье ИИХФ не упомянуты россияне, которые стали чемпионами в составе "Каролины", а также их тренер Роди Бринд'Амор, который отметился в достижениях сборных команд. Депутаты предупреждают, что такие действия могут привести к дальнейшему отчуждению России от международной федерации и ее членов. Впрочем, они надеются, что ситуация улучшится в обозримом будущем, и россияне снова будут иметь возможность воспринимать Кубок Стэнли с удостоверением личност

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ИИХФ Кубок Стэнли Каролина Россия Политический Вызов Русофобия Унизение Спортсменов

 

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