Депутаты Журова и Свищев высказались о статье ИИХФ, в которой нет упоминания россиян о победе "Каролины" в Кубке Стэнли. Они считают, что это политический вызов России и попытка унизить ее спортсменов

Депутаты Журова и Свищев не удивлены отсутствием упоминания россия н в статье ИИХФ о победе "Каролины" в Кубке Стэнли. Это, по их мнению, является следствием предвзятости и русофобии в международной федерации.

Кроме того, они считают, что это политический вызов России и попытка унизить ее спортсменов. В статье ИИХФ не упомянуты россияне, которые стали чемпионами в составе "Каролины", а также их тренер Роди Бринд'Амор, который отметился в достижениях сборных команд. Депутаты предупреждают, что такие действия могут привести к дальнейшему отчуждению России от международной федерации и ее членов. Впрочем, они надеются, что ситуация улучшится в обозримом будущем, и россияне снова будут иметь возможность воспринимать Кубок Стэнли с удостоверением личност





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