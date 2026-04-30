Депутат Бессараб: Средняя пенсия работающих граждан в марте составит около 23 400 рублей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала размер пенсии работающих граждан и заявила о необходимости снятия барьеров ИПК для работающих пенсионеров.

Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала данные о предстоящем увеличении средней пенсии работающих граждан до приблизительно 23 400 рублей в марте текущего года.

В интервью телеканалу RT парламентарий подчеркнула, что ранее сложившаяся демографическая ситуация, характеризующаяся несоответствием между количеством работающих и пенсионеров, стала причиной временной приостановки индексации пенсионных выплат. Бессараб отметила, что в России насчитывается около 75 миллионов работающих граждан, в то время как число пенсионеров, включая получателей социальных пенсий, превышает 40 миллионов человек. Это дисбаланс, по мнению депутата, и послужил основанием для принятия решения о приостановке индексации.

Однако, она выразила удовлетворение тем, что индексация пенсий для работающих пенсионеров была возобновлена, назвав это значительным достижением. Бессараб акцентировала внимание на необходимости дальнейшего совершенствования пенсионной системы, в частности, на устранении существующих ограничений, связанных с индивидуальным пенсионным коэффициентом (ИПК) для работающих пенсионеров. Она пояснила, что работающий пенсионер имеет возможность заработать до трех ИПК в год, в то время как трудоспособный гражданин может заработать до десяти. Это различие создает определенные препятствия для увеличения размера пенсии работающих пенсионеров.

Депутат выразила уверенность в том, что следующим важным шагом должно стать снятие этих барьеров, чтобы обеспечить более справедливое и равноправное отношение к работающим пенсионерам. Она признала, что переговоры с правительством по этому вопросу проходят непросто, однако заверила, что депутатский корпус будет прилагать максимум усилий для достижения положительного результата и решения данной проблемы. Бессараб подчеркнула важность учета интересов всех категорий пенсионеров и создания условий для достойной жизни на пенсии, даже при продолжении трудовой деятельности.

Она отметила, что работающие пенсионеры вносят значительный вклад в экономику страны и заслуживают соответствующего признания и поддержки. В заключение своего выступления Светлана Бессараб подчеркнула, что вопрос о снятии барьеров ИПК для работающих пенсионеров является приоритетным для комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она выразила надежду на конструктивный диалог с правительством и достижение компромиссного решения, которое позволит улучшить материальное положение работающих пенсионеров и повысить их мотивацию к продолжению трудовой деятельности.

Депутат также отметила, что необходимо учитывать международный опыт в области пенсионного обеспечения и адаптировать его к российским условиям. Она подчеркнула, что пенсионная система должна быть гибкой и учитывать индивидуальные особенности каждого гражданина. Бессараб также добавила, что важно обеспечить прозрачность и понятность пенсионных правил для всех граждан, чтобы они могли планировать свое будущее и принимать осознанные решения. Кроме того, она отметила необходимость развития системы социальной поддержки пенсионеров, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

В целом, депутат выразила оптимизм относительно перспектив развития пенсионной системы в России и заявила о готовности депутатского корпуса к активной работе над совершенствованием пенсионного законодательства





