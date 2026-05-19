Депутаты Госдумы: отдельный сервис для уведомлений о новых законах на портале"Госуслуги"

Депутаты Госдумы предложили создать на портале "Госуслуги" отдельную страницу с информацией о новых законах, также предусматривается возможность получения уведомлений о важных изменениях для россиян.

NEWS TEXT Депутаты Госдумы предложили создать на портале "Госуслуги" отдельную страницу с информацией о новых законах. Обращение фракция "Новые люди" направила главе Минцифры Максуту Шадаеву, "Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" отдельной системы оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время".

По задумке авторов, сервис не должен заменять официальную публикацию правовых актов. Его задача — помочь гражданам вовремя узнавать о важных изменениях и понимать, как они повлияют на повседневную жизнь. Пользователь сможет получать уведомления по интересующим темам: семья и дети, пенсии, соцподдержка, налоги, ЖКХ, транспорт, образование, медицина, работа, бизнес, самозанятость, воинская обязанность и миграционные вопросы





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Глава Минцифры «Новые Люди» Портал «Госуслуги» Субсидиальный Фонд Связи Разъяснение Законов

United States Latest News, United States Headlines