Депутаты требуют ограничить комиссии маркетплейсов до 20% и ускорить выплаты продавцам

Сергей Слуцкий и представители ЛДПР обратились к министру промышленности с предложением ввести потолок комиссии для онлайн‑платформ в двадцать процентов и сократить срок перечисления средств продавцам до пяти дней, аргументируя это ростом издержек и ростом цен для потребителей.

В течение последних месяцев представители бизнес‑сообщества России усиливают требования к крупнейшим онлайн‑платформам, выступая за снижение размеров вознаграждения, которое они берут со своих продавцов. По инициативе депутата Государственной Думы от ЛДПР Сергея Слуцкого было подготовлено официальное обращение к министру промышленности и торговли, в котором предлагается ограничить максимальный размер комиссии маркетплейсов для отечественных продавцов уровнем в двадцать процентов от стоимости реализованного товара.

Кроме того, в документе указано, что сроки перечисления выручки продавцам не должны превышать пять рабочих дней с момента подтверждения получения покупки покупателем. Слуцкий объясняет необходимость данных мер тем, что в 2026 году комиссии крупных российских маркетплейсов выросли с тридцати‑одного до пятидесяти процентов, а в ряде товарных категорий, учитывая логистические надбавки, достигают ещё более высоких уровней.

По мнению депутата, такое увеличение ставит под угрозу финансовую устойчивость малого и среднего бизнеса, поскольку рост издержек напрямую переходит в рост розничных цен для конечных потребителей. В обращении также подчеркивается, что текущая практика заключения договоров между площадками и продавцами часто включает пункт о комиссионных, превышающих разумные пределы, а иногда даже предусматривает штрафные санкции за попытки отказаться от излишних скидок, финансируемых самой платформой.

Слуцкий настаивает, чтобы такие условия были полностью устранены, а маркетплейсы обязаны предоставить продавцам возможность отказаться от рекламных акций, не ухудшающих их позиции в поисковой выдаче и рейтинговой системе. По его мнению, это позволит создать более справедливую конкуренцию, где каждый участник рынка будет оперировать на равных условиях, независимо от того, реализует ли он импортные или отечественные товары.

Дополнительно к предложенным мерам было подписано дополнение к меморандуму о добросовестных практиках, в котором платформы согласились фиксировать право продавцов на отказ от скидок, финансируемых за счёт самой площадки, а также гарантировать, что такие решения не будут негативно сказываться на их видимости в поисковой системе. Представители крупных агрегаторов, такие как Алишер Алиханов, отметили, что разница в базовой комиссии между импортными и российскими товарами может достигать двадцати процентов, что считается недопустимым и подрывает усилия государства по поддержке отечественного производства.

По их мнению, выравнивание тарифных схем и введение чётких ограничений по времени выплат поможет стабилизировать рынок, повысить доверие продавцов к онлайн‑сервисам и, в конечном итоге, снизить конечные цены для потребителей. Все предложения находятся на стадии обсуждения в профильных комитетах Государственной Думы, а министр промышленности и торговли уже заявил о готовности выслушать все стороны и разработать регулятивные меры, отвечающие текущим реалиям электронной коммерции в России





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