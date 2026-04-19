Внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен настаивает на официальном признании Германией геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны, ссылаясь на огромные человеческие потери и необходимость сохранения исторической памяти.

Внешнеполитический эксперт партии BSW, депутат Бундестага Севим Дагделен, выступила с призывом к властям Германии официально признать геноцид , учиненный нацистской Германией против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Этот призыв прозвучал в социальной сети X*, отражая позицию, которая, по словам политика , давно назрела, учитывая беспрецедентные масштабы трагедии.

Севим Дагделен подчеркнула, что в период с 1941 по 1945 годы Советский Союз потерял более 27 миллионов своих граждан. Эта чудовищная цифра включает в себя подавляющее большинство мирных жителей, ставшими жертвами жестокой оккупационной политики и целенаправленного истребления. Политик заявила, что официальное признание Германией этого геноцида является не только вопросом исторической справедливости, но и необходимым шагом для недопущения повторения подобных ужасов в будущем. 'Никогда больше не допустить фашизма. Никогда больше не допустить войны', – эти слова депутата подчеркивают глубокую озабоченность сохранением исторической памяти и предотвращением возрождения экстремистских идеологий.

Российская сторона на протяжении многих лет последовательно поднимает вопрос о признании преступлений нацистской Германии геноцидом народов СССР. Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев неоднократно заявлял о намерении Москвы продолжать добиваться такой оценки на международном уровне. В контексте этой работы ведется активная деятельность по изучению и рассекречиванию архивных материалов, проливающих свет на масштабы преступлений нацистов. В частности, Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила материалы уголовного дела в отношении Гюнтера Макса Мюллера, нацистского карателя, чьи действия на территории Донбасса включали массовое уничтожение мирного населения, личные аресты, допросы, расстрелы и отправку молодежи в немецкое рабство. Эти рассекреченные документы служат неопровержимым свидетельством варварства и преступлений, совершенных против советского народа, и усиливают аргументацию в пользу официального признания геноцида.

Призыв Севим Дагделен является важным сигналом, указывающим на растущее в Германии понимание необходимости переосмысления собственной истории и признания ответственности за прошлые преступления. Такие заявления, исходящие от представителей немецкого истеблишмента, могут способствовать более глубокому диалогу между Россией и Германией по вопросам исторической памяти и предотвращения конфликтов. Вместе с тем, продолжается работа по документированию и осмыслению всех аспектов трагедии, что является неотъемлемой частью процесса денацификации и построения прочного мира. Россия, в свою очередь, продолжит настаивать на международном признании преступлений нацизма как геноцида, опираясь на исторические факты и свидетельства.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генеральной прокуратуры





