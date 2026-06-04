Депутат ПМЭФ‑2026 предложил закон о лимите замещения сотрудников ИИ и обязательном переобучении

На форуме ПМЭФ‑2026 депутат Каплан Панеш выступил с инициативой ограничить ежегодный показатель замещения работников искусственным интеллектом до 10 % от численности персонала, ввести обязательное переобучение и создать реестр компаний‑автоматизаторов.

Петербургский международный экономический форум 2026, состоявшийся при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошёл в обстановке, когда искусственный интеллект стал главным объектом обсуждения.

На площадке форума депутат Государственной Думы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с докладом, в котором обратил внимание на стремительное внедрение ИИ в бизнес‑процессы и на его потенциальные социальные последствия. По словам Панеша, уже сейчас в США крупные IT‑компании заменяют десятки тысяч работников роботизированными решениями, заменяя их обученными алгоритмами.

Российское законодательство формально допускает сокращения в связи с автоматизацией - такие увольнения рассматриваются как обычное уменьшение штата, однако без дополнительных мер защиты сотрудники рискуют остаться без работы. Депутат отметил, что ограничить рост безработицы можно лишь через введение нормативов, регулирующих темпы замещения работников искусственным интеллектом, а также создание системы обязательного переобучения и гарантированного трудоустройства





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Искусственный Интеллект Трудовое Законодательство Переобучение Автоматизация Экономический Форум

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