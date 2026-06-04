Депутат рассказала о важности волонтёрства в мотивации подростков к здоровому образу жизни

Депутат оценила международную спортивную повестку и рассказала о возможном возобновлении программ студенческого обмена между вузами РФ и США. Она также отметила, что политика не должна влиять на спорт, и важно, чтобы на спортивных соревнованиях была честная игра.

Депутат рассказала о важности волонтёрства в мотивации подрастающего поколения к здоровому образу жизни и оценила международную спортивную повестку. По её мнению, волонтёрство является одним из главных инструментов мотивации, так как многие проекты дают бонусы при поступлении в вузы и помогают подросткам найти своё место в будущем.

Кроме того, она отметила, что отношения с западными странами постепенно улучшаются, и скоро могут возобновиться программы студенческого обмена между вузами РФ и США. Российские команды возвращаются на международные турниры, налаживаются связи между спортивными федерациями. Политика не должна влиять на спорт, убеждена депутат. Важно, чтобы на спортивных соревнованиях была честная игра, независимо от вероисповедания и пола человека





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