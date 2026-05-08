Депутаты Госдумы предложили ограничить поступление в магистратуру для абитуриентов с непрофильным образованием

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который даст Минобрнауки право устанавливать требования к соответствию профиля программы магистратуры и ранее полученного высшего образования. Это может ограничить зачисление в магистратуру абитуриентов с непрофильным образованием. Эксперты считают, что инициатива направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики.

Депутаты Госдумы предложили предоставить Министерству науки и высшего образования ( Минобрнауки ) право вводить ограничения на поступление в магистратуру для абитуриентов с непрофильным образование м. В настоящее время на сложных образовательных программах, таких как «химическая технология», около 20% студентов имеют дипломы по менеджменту, лингвистике или юриспруденции.

Эксперты отмечают, что в России планируется изменить саму логику магистратуры, так как государство недовольно тем, что вместо углубленного академического или профессионально-специализированного уровня после профильного бакалавриата она превратилась в массовый «социальный лифт». Подробнее о будущем магистратуры — в материале «Известий». Законопроект, подготовленный депутатами комитета Госдумы по науке и высшему образованию, вносит изменения в закон «Об образовании». Документ предоставляет Минобрнауки право устанавливать требования к соответствию профиля программы магистратуры и ранее полученного высшего образования, а также к опыту работы поступающего.

Это означает, что может быть ограничено зачисление в магистратуру абитуриентов с непрофильным образованием. Например, на программу «Химическая технология» в 2025 году было зачислено около 20% людей с дипломами по менеджменту, экономике, юриспруденции и лингвистике. По данным Института образования НИУ ВШЭ, 45,1% обучающихся продолжают образование по тому же направлению, что и в бакалавриате, еще 30,7% выбирают смежное направление подготовки, а 24,2% радикально меняют образовательный профиль.

Некоторые воспринимают это как возможность расширения профессионального репертуара, однако авторы законопроекта считают, что качество подготовки страдает, так как в магистратуре человек не успевает получить необходимые фундаментальные знания и общепрофессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС. Магистратура в России не является программой дополнительного профессионального образования, которая позволяет пройти переподготовку, для этого существуют отдельные годовые программы, рассчитанные на не менее 250 часов обучения. В магистратуре цели другие — это следующий, повышенный уровень образования. Но невозможно его повысить, если начального уровня нет.

Эксперты отмечают, что инициатива направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики. Если закон примут, то для ряда направлений — в первую очередь технических и естественно-научных — могут появиться жесткие требования к профилю предыдущего образования или наличию профильного опыта работы. В Минобрнауки пока отказались комментировать законопроект, так как он еще не поступил в правительство для официального отзыва. Параллельно с переходом к новой национальной системе высшего образования фактически заново конструируется сама логика магистратуры и образовательных траекторий.

В этой модели магистратура всё чаще рассматривается не как универсальное «второе высшее», а как следующий этап профессионального, исследовательского или управленческого развития. До сих пор магистратура нередко использовалась для того, чтобы можно было получить отсрочку от армии, общежитие во время поиска работы при переезде в крупный город и т.д.

Однако из работы Института образования НИУ ВШЭ «Магистратура в России: тенденции, противоречия и перспективы развития» следует, что магистратура в РФ переживает кризис идентичности, у этой ступени образования нет четкого разделения на научную и практическую. В 2023 году общее число магистрантов в России достигло пика с 2016 года — 585 тыс. человек. Количество магистерских программ выросло на 37% за восемь лет





