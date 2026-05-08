Депутат предложил включить все банки в систему равных условий конкуренции
Парламентарий выступил с инициативой о равных условиях для всех банков, а Минцифры сообщило о временных ограничениях на мобильный интернет в Москве на День Победы.

Депутат Государственной Думы выступил с инициативой о необходимости включения всех банков в систему равных условий конкуренции. По его мнению, текущая ситуация, при которой некоторые финансовые организации имеют эксклюзивные возможности, создает несправедливые условия для клиентов.

Парламентарий отметил, что уже направил соответствующие предложения в Министерство цифрового развития, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной. В Банке России подтвердили поддержку данного подхода, подчеркнув, что клиенты банков, не включенных в специальные списки, оказываются в невыгодном положении по сравнению с теми, кто обслуживается в привилегированных организациях. Ранее стало известно, что в Москве в период празднования Дня Победы будут введены временные ограничения на мобильный интернет.

Министерство цифрового развития РФ пояснило, что эти меры направлены на усиление безопасности и включают блокировку доступа к «белому списку» сайтов и сервисам обмена сообщениями. При этом стационарный интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме без каких-либо ограничений. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такие шаги необходимы для предотвращения возможных кибератак и обеспечения стабильности цифровой инфраструктуры. Эксперты отмечают, что подобные ограничения могут вызвать неудобства для пользователей, однако они являются временными и обусловлены исключительно мерами безопасности.

В то же время, депутаты продолжают обсуждать вопросы равного доступа к финансовым услугам, подчеркивая важность создания прозрачных и справедливых условий для всех участников рынка

