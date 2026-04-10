Депутат требует всероссийского мониторинга зарплат работников культуры и предлагает реформы

Парламентарий поднимает вопрос о низких зарплатах работников культуры, не соответствующих указу президента, и предлагает меры по улучшению ситуации.

Депутат, ссылаясь на данные Краснодарского края, обращает внимание на критическую ситуацию с оплатой труда работников культуры. В ряде учреждений культуры, таких как дома культуры, музеи и библиотеки, заработные платы значительно отстают от средних показателей по региону. В сельских домах культуры и небольших музеях зарплаты зачастую едва достигают минимального размера оплаты труда, что вызывает серьезную обеспокоенность.

Панеш подчеркивает, что это прямо противоречит Указу Президента № 597, который предусматривает доведение зарплат работников культуры до среднего уровня по региону. Невыполнение этого указа, по мнению депутата, создает несправедливую ситуацию и негативно сказывается на мотивации работников культуры, а также на качестве предоставляемых услуг. Он предлагает провести всероссийский мониторинг, охватывающий все типы учреждений культуры, включая федеральные, региональные и муниципальные, для выявления реальной картины зарплат. Это необходимо для того, чтобы отказаться от усредненных данных, которые не отражают действительность и вводят в заблуждение общественность.\Депутат акцентирует внимание на необходимости установления единых федеральных стандартов оплаты труда для работников культуры, по аналогии с педагогами и врачами. Он указывает на чрезмерную свободу регионов в определении зарплат, которая приводит к огромному разрыву в оплате труда между работниками культуры в разных субъектах Федерации. В качестве примера приводится сравнение зарплат экскурсоводов в московских музеях и небольших краеведческих музеях в провинции, где разница в оплате труда за одинаковую по сложности работу может быть кратной. Кроме того, депутат призывает к обеспечению неукоснительного выполнения Указа Президента № 597 и предлагает ввести персональную ответственность для руководителей регионов и муниципалитетов за неисполнение данного указа. Он также поднимает вопрос о пересмотре системы отраслевых коэффициентов и доплат, подчеркивая, что действующая система обесценивает опыт и стаж работы, когда работники с многолетним стажем и высокой квалификацией получают незначительные надбавки по сравнению с молодыми специалистами.\В заключение, депутат призывает обратить особое внимание на условия труда экскурсоводов и сотрудников, работающих с посетителями в туристических местах. Он отмечает, что в сезон, праздники и каникулы эти сотрудники испытывают огромную нагрузку, работая часто без выходных, при этом их зарплата никак не связана с количеством посетителей или выручкой учреждения. Для решения этой проблемы предлагается ввести систему стимулирующих выплат, привязанную к реальной загруженности сотрудников. Эта мера, по мнению депутата, позволит повысить мотивацию работников, улучшить качество предоставляемых услуг и сделать оплату труда более справедливой. Данная инициатива направлена на поддержку и повышение престижа работников культуры, признание их важного вклада в сохранение и развитие культурного наследия страны, а также на обеспечение достойного уровня жизни для людей, посвятивших себя этой важной сфере. Реализация предложенных мер позволит исправить сложившуюся ситуацию, устранить несправедливость в оплате труда и создать благоприятные условия для развития культуры в России





