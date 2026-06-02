В телеграм-канале депутата Гурулева появился пост о тупике на фронте и мобилизации в 2026 году. Позже он заявил, что канал взломан, но пост не удален. Ситуация на фронте и кибератаки обсуждаются.

В телеграм-канале депутата Государственной думы от партии 'Единая Россия' Андрея Гурулев а появился пост, в котором описывается ' позиционный тупик ' на фронте и анонсируется 'масштабная мобилизация ' осенью 2026 года.

Автор публикации утверждает, что продвижение российских сил 'измеряется метрами и лесополосами', а также указывает на технологическое превосходство Вооруженных сил Украины. В тексте также упоминается топливный кризис в аннексированном Крыму, вызванный атаками украинских беспилотников. Пост завершается призывом 'принимать решения и неукоснительно их выполнять'. Однако вскоре после публикации Гурулев заявил в мессенджере 'Макс', что его телеграм-канал был 'украден врагами', а тексты оттуда распространяются противниками.

При этом сам пост на момент написания заметки не был удален. Ранее, в конце мая, канал Гурулева уже взламывали: мошенники от имени депутата рассылали личные сообщения с просьбой срочно перевести криптовалюту, а также опубликовали пост о сборе средств якобы на дроны для Воздушно-десантных войск. Та публикация была впоследствии удалена. Ситуация на фронте в мае 2026 года характеризуется замедлением наступления российских войск в Донбассе, даже на ключевых направлениях.

Украинские беспилотники продолжают наносить удары по объектам в глубоком тылу России. Эксперты отмечают, что заявления Гурулева о мобилизации могут отражать реальные планы Кремля, несмотря на его попытки дезавуировать информацию. В то же время, неизвестно, действительно ли канал был взломан, или же депутат пытается дистанцироваться от непопулярных заявлений. Эта история поднимает вопросы о достоверности информации из источников, близких к власти, и о том, как российские политики реагируют на утечки неудобных данных.

Пока официальные лица не комментируют возможность новой волны мобилизации, однако слухи об этом продолжают циркулировать в социальных сетях и телеграм-каналах. В целом, текст поста Гурулева, даже если он был написан взломщиками, отражает настроения части российского военно-политического истеблишмента, обеспокоенного затяжным характером конфликта и его последствиями для экономики и общества. Топливный кризис в Крыму, упомянутый в посте, также подтверждается независимыми источниками и свидетельствует о растущей уязвимости оккупированного полуострова.

Таким образом, несмотря на противоречивые заявления, ситуация, описанная в посте, имеет под собой реальные основания, а тема возможной мобилизации остается одной из самых обсуждаемых в российском информационном пространстве





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Гурулев Мобилизация Позиционный Тупик Взлом Телеграм-Канала Украина

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