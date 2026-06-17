День открытых дверей в московских колледжах: 250 мастер‑классов и упрощённое поступление для 9‑классников

В субботу, 20 июня, более пятидесяти московских колледжей откроют двери для школьников. Более 250 интерактивных мастер‑классов, регистрация через school.mos.ru, возможность попробовать более 150 профессий и обсуждение эксперимента с упрощённым поступлением на Форуме колледжей Москвы.

В субботу, 20 июня, в пятидесяти московских колледжах состоится масштабный День открытых дверей, который поможет школьникам определиться с выбором будущей специальности. В рамках мероприятия учащиеся смогут посетить современные мастерские и лаборатории, пообщаться с наставниками, представителями компаний‑работодателей и получить полную информацию о порядке поступления.

Для каждого посетителя предусмотрены экскурсии, а также более 250 интерактивных мастер‑классов, охватывающих более 150 востребованных направлений. Так, в Центре практической подготовки для машиностроения в Печатниках девятиклассники смогут попрактиковаться на станках лазерной гравировки и токарных станках. В Московском автомобильно‑дорожном колледже имени А. А. Николаева будущие абитуриенты примерят на себя роль специалистов автосервиса, проведут диагностику двигателя и электрооборудования автомобиля.

В колледжах связи № 54 имени П. М. Вострухина и автоматизации и информационных технологий № 20 школьникам предложат самостоятельно передать шифр по квантовой сети и познакомятся с электромонтажом. В Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 участники поработают с макетом деревянного дома и научатся прокладывать воздушную линию электропередач. Чтобы попасть на День открытых дверей, необходимо пройти регистрацию на сайте school.mos.ru. Каждый участник заполняет собственную анкету - родители и дети делают это отдельно.

После регистрации на электронную почту приходит письмо с QR‑кодом, который предъявляется при входе. Взрослым требуется показать паспорт, а детям - любой документ, удостоверяющий личность, например, паспорт или свидетельство о рождении. Если кто‑то забыл зарегистрироваться заранее, регистрацию можно выполнить на месте, но при этом все посетители обязаны иметь при себе необходимые документы. Мероприятие открыто для всех желающих: дети любого возраста могут приходить как с родителями, так и с родственниками или друзьями.

Наибольшую пользу получат выпускники 8‑9 классов, которым предстоит в ближайшее время выбирать профессию и колледж. В течение дня каждый колледж работает в два потока - утренний (примерно с 11:00 до 14:00) и вечерний (с 15:00 до 17:00). Точные часы работы конкретных учебных заведений рекомендуется уточнять на их официальных сайтах. Важным сопутствующим событием стал Форум колледжей Москвы, прошедший 24 марта в Гостином дворе.

На нём мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с представителями парламентских партий обсудили роль средне‑профессионального образования в развитии экономики страны. На форуме школьникам и их родителям продемонстрировали возможности столичных колледжей, провели беседы с приемными комиссиями и организовали дополнительные мастер‑классы, позволяющие попробовать себя в различных профессиях.

За шесть лет количество учащихся в московских колледжах удвоилось, а популярность рабочих специальностей возросла благодаря повышению престижа таких учебных заведений и эксперименту по упрощённому поступлению для 9‑классников, который уже протестировано в 12 регионах и поддержан ещё 23. День открытых дверей и Форум колледжей представляют уникальную возможность для школьников, их родителей и всех интересующихся ближе познакомиться с реальными условиями профессионального обучения, оценить современные образовательные технологии и сделать осознанный выбор пути в будущее





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