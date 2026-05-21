Дело о мошенничестве при получении выплат в Воронеже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу жительницы Воронежа, обвиняемой в мошенничестве при получении социального контракта. По версии следствия, в течение трёх месяцев она скрыла доход на сумму 168 рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.и занималась наращиванием ресниц. В июне 2024 года ей одобрили социальный контракт как малоимущей, чтобы она могла открыть профильный кабинет. По словам девушки, в июне 2025 года срок действия соглашения закончился, а чиновники признали его условия полностью выполненными и претензий не предъявили. Однако в декабре 2025 года против неё возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, в течение трёх месяцев она скрыла доход на сумму 168 рублей. Ранее сообщалось, что СК подозревает чиновника в крупном мошенничестве. В 2022 году он узнал о деле против двух местных жителей и через защитника пообещал переквалифицировать деяние на более мягкое, смягчив меру пресечения. Однако выполнять обещанное он не намеревался





