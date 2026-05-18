Москва, 18 мая - АиФ-Москва. Делегация, сопровождающая президента России Владимира Путина во время визита в Китай , будет включать 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса.

Об этом сообщил главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Визит начнется утром 20 мая в Пекине с официальной церемонии встречи на площади Тяньаньмэнь с участием оркестра и почетного караула. Лидеры двух стран обменяются приветствиями и поприветствуют членов делегаций. По словам Ушакова, российская делегация будет 'весьма представительной'.

В нее войдут вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также Путина будут сопровождать главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минтранса и других ведомств.

'Когда мы планировали визит, я услышал от коллег ремарку, что мы оставляем Михаила Владимировича Мишустина одного в Москве. Всех его замов забираем в Пекин. Могу вас заверить, что мы их доставим обратно целыми и невредимыми', — в шутку сказал Ушаков. Кроме того, в составе делегации — руководство администрации президента, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы регионов, руководители госкорпораций и крупнейших банков, а также представители крупного бизнеса, СМИ и университетов.

По словам Ушакова, в ходе визита Путина в Пекин стороны подпишут порядка 40 документов.





