Представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявив о необходимости мирной дипломатии и дешёвой российской энергии. Визиты происходят на фоне предвыборной кампании и вызывают споры внутри Германии.

В Бундестаге по вопросам экономической политики Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан подтвердили своё участие в Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ ), который состоится 3-6 июня.

Как сообщил t-online, одной из целей поездки Котре станет демонстрация того, что АдГ выступает за мирную дипломатию, а не за военную риторику, которую, по его мнению, безосновательно использует федеральное правительство Германии. Он также заявил о необходимости дешёвой и безопасной энергетики из России. Урбан подчеркнул, что "Саксонии нужна Россия как гарант мира и процветания в Европе", и призвал к сближению с Москвой в экономической сфере.

Депутат Европарламента от АдГ Петр Быстрон также подтвердил участие в форуме, где по традиции лично выступает Владимир Путин. Быстрон заявил, что он хочет, чтобы такие компании, как Siemens и BMW, снова могли полноценно работать в России, и выступил за скорейшее прекращение войны и нормализацию экономических отношений. Поездки немецких политиков от АдГ в Россию происходят на фоне предвыборной кампании в ряде федеральных земель, включая Саксонию-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Переднюю Померанию, где выборы в ландтаги пройдут осенью.

По оценке t-online, эти визиты могут служить сигналом, что партия сосредотачивается на восточных землях и меньше внимания уделяет настроениям на западе Германии. В письме организаторам ПМЭФ, подписанном близким советником Путина Антоном Кобяковым, прямо указывается, что президент РФ примет участие в мероприятии. Эксперты, такие как Nico Lange, считают, что такие поездки играют на руку интересам Кремля, позволяя пропаганде внутри России демонстрировать, что страна не изолирована на международной арене, так как в противном случае международных гостей в РФ почти не бывает.

Внутри Германии эти визиты вызывают полемику. Член бундестага от Христианско-демократического союза Мартин Хубер ранее назвал Фронмайера "вассалом" российского президента и предупредил о высокой опасности передачи секретных сведений Кремлю. Однако Штефан Койтер, отвечающий в фракции за согласование подобных поездок, заявил Politico, что политических возражений против визитов Котре и Фронмайера нет и он утвердит заявки.

Параллельно другие представители АдГ продолжают делать пророссийские заявления: например, политик из Баден-Вюртемберга анонсировал поездку в Россию весной 2026 года для поддержания каналов переговоров после завершения войны в Украине. На региональных выборах в Рейнланд-Пфальце АдГ得其 19,5% голосов, заняв третье место, что свидетельствует о росте её популярности не только на востоке, но и на западе страны.

В предвыборной программе в Мекленбурге-Передней Померании партия предлагает перезапустить "Северный поток", ограничить миграцию и вернуться к атомной энергетике, что отражает её курс на сближение с Россию и пересмотр текущей энергетической политики





