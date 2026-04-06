Действующий министр Красноярского края подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении министра тарифной политики Красноярского края по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, связанного с возможным содействием в интересах коммерческой организации.

Возбуждено уголовное дело в отношении действующего министра, занимающего должность в правительстве Красноярского края. Следственные органы приступили к расследованию обстоятельств, указывающих на возможное совершение коррупционного преступления. По имеющимся данным, в августе 2022 года, когда подозреваемый занимал пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, он вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири».

Согласно материалам дела, чиновник, используя свое служебное положение, пообещал оказать содействие в включении указанной компании в перечень территориальных сетевых организаций, а также решить другие вопросы, представляющие интерес для этой организации. За свои услуги, как полагает следствие, он потребовал взятку в размере 10 миллионов рублей. Первая часть этой суммы, в размере 5 миллионов рублей, была передана на парковке торгового комплекса «Авиатор», расположенного в городе Красноярске. В настоящее время подозреваемый занимает должность министра тарифной политики Красноярского края, к которой он приступил в октябре 2023 года. До этого, с 2021 года, он возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Следственные действия продолжаются, ведется сбор доказательной базы, изучаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для установления полной картины преступления и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общественный резонанс дела подчеркивает важность борьбы с коррупцией на всех уровнях власти и необходимость неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства.\Данное уголовное дело стало очередным в череде расследований коррупционных преступлений, связанных с высокопоставленными чиновниками. Несколькими днями ранее стало известно о задержании главы Яшалтинского района Республики Калмыкия по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в сентябре 2025 года глава района потребовал у местного предпринимателя 1 миллион рублей за выдачу разрешения на строительство. Бизнесмен, оказавшись в безвыходной ситуации, был вынужден согласиться на условия чиновника и передал требуемую сумму через посредника. В дальнейшем, в период с сентября 2025 года по март 2026 года, подозреваемый повторно обратился к тому же предпринимателю с требованием о передаче 500 тысяч рублей за содействие в аренде трех земельных участков через аукцион. Предприниматель успел передать часть требуемой суммы, в размере 250 тысяч рублей, после чего чиновник был задержан правоохранительными органами. В настоящее время ведется расследование данного дела, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.





