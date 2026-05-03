Стало известно о трагической судьбе деда кандидата на пост посла Германии на Украине Бориса Руге, который был казнен за участие в операции «Валькирия» – попытке свержения нацистского режима.

Москва, 3 мая – АиФ-Москва. Стало известно, что дед кандидата на должность посла Германии на Украине Бориса Руге был казнен нацистским режимом за участие в антигитлеровском заговоре.

Информация об этом, основанная на открытых источниках, была опубликована РИА Новости. Правительство Германии уже дало свое согласие на назначение Руге на пост главы дипломатической миссии в Киеве. В настоящее время он занимает ответственную должность помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и безопасности, что подчеркивает его значимость в международной политике. Дед Бориса Руге, Фриц фон дер Шуленбург, был ключевой фигурой в подготовке операции «Валькирия» – дерзкой попытке устранения Адольфа Гитлера и последующего государственного переворота, направленного на свержение нацистского режима.

Шуленбург, занимавший высокий пост вице-президента берлинской полиции, был исключен из рядов нацистской партии еще в 1940 году, что свидетельствует о его нелояльности к идеологии и политике правящего режима. Его исключение было связано с подозрением в политической неблагонадежности, что, как выяснилось позже, было вполне обоснованным. Шуленбург играл центральную роль в координации действий различных групп заговорщиков, обеспечивая связь и взаимодействие между ними.

Он также принимал активное участие в привлечении к операции Клауса фон Штауффенберга, офицера, который 20 июля 1944 года предпринял неудачную попытку покушения на Гитлера, оставив бомбу в его ставке. Эта попытка, хотя и не привела к немедленной гибели Гитлера, стала одним из самых известных эпизодов сопротивления нацистскому режиму. После провала операции «Валькирия» Шуленбург был немедленно арестован и подвергнут жестокому расследованию. Нацистский режим не терпел никакой оппозиции и безжалостно подавлял любые проявления сопротивления.

В результате судебного процесса, сфабрикованного нацистскими властями, Шуленбург был признан виновным в государственной измене и приговорен к смертной казни. 10 августа 1944 года приговор был приведен в исполнение. Казнь Фрица фон дер Шуленбурга стала символом жестокости нацистского режима и его нетерпимости к инакомыслию. Факт участия деда будущего посла Германии в антигитлеровском заговоре вызывает определенный интерес и может стать предметом обсуждения в контексте текущей политической ситуации и отношений между Германией и Украиной.

Назначение Руге на должность посла в Киеве, учитывая семейную историю, может быть расценено как демонстрация приверженности Германии ценностям демократии и сопротивления тоталитаризму. Однако, это также может быть использовано в пропагандистских целях, как с украинской, так и с российской стороны. Важно отметить, что сам Борис Руге не несет ответственности за действия своего деда, однако, эта информация несомненно влияет на восприятие его личности и деятельности в политических кругах.

В целом, эта история подчеркивает сложность и неоднозначность исторических связей и их влияние на современную политику. Она также напоминает о важности сохранения памяти о тех, кто боролся против нацизма и за свободу





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Германия Украина Борис Руге Фриц Фон Дер Шуленбург Операция Валькирия Адольф Гитлер НАТО История Политика ФРГ

United States Latest News, United States Headlines