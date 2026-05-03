Дегтярев призвал пересмотреть финансирование российского футбола
📆5/3/2026 11:15 AM
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о необходимости увеличения инвестиций в развитие детско-юношеского футбола и сокращения расходов на зарплаты иностранных игроков в клубах РПЛ.

Министр спорт а Михаил Дегтярев обратил внимание на дисбаланс в финансировании российского футбол а, указывая на несоответствие между значительными бюджетами клубов Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) и их инвестициями в развитие детско-юношеского футбол а.

Общий бюджет клубов РПЛ превышает 120 миллиардов рублей, при этом большая часть этих средств имеет государственное происхождение. Однако, клубы направляют лишь около 6% своего бюджета (7,4 млрд рублей) на развитие детско-юношеского спорта, в то время как значительная доля расходов (до 70%) приходится на зарплаты иностранных игроков. Министр подчеркнул, что государство ежегодно выделяет 56 миллиардов рублей на подготовку футболистов в региональных детско-юношеских школах, но эффективность этих расходов вызывает вопросы. Дегтярев также отметил увеличение финансирования спортивной отрасли в целом.

В проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы расходы на спорт планируется увеличить до 79,1 миллиарда рублей, а госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» будет профинансирована в объеме 217 миллиардов рублей на трехлетний период. Однако, большая часть этих средств направлена на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры и поддержку регионов, а не на конкретные футбольные проекты.

Несмотря на это, футбол остается самым популярным видом спорта в России по количеству занимающихся (более 3,5 млн человек), и представлен в большинстве образовательных организаций, занимающихся подготовкой будущих спортсменов (2255 из 3900). При этом, на одного юного футболиста приходится около 125 тысяч рублей в год. Анализ расходов клубов РПЛ на молодежный футбол показывает, что в среднем они составляют около 6% от общего бюджета, что соответствует данным, представленным РФС.

Однако, некоторые клубы, такие как «Краснодар» и «Акрон», выделяют на молодежный футбол значительно большую долю своего бюджета (19% и 17% соответственно), что позволяет им достигать самоокупаемости и демонстрировать прибыльность академий. Действующие правила лицензирования РФС обязывают клубы РПЛ содержать определенное количество молодежных команд, что способствует развитию детско-юношеского футбола. В целом, ситуация требует пересмотра приоритетов в финансировании российского футбола, с акцентом на развитие собственных игроков и снижение зависимости от иностранных легионеров

