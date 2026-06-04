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Дегтярев: Россия на пути к восстановлению в правах в МОК

Спорт News

Дегтярев: Россия на пути к восстановлению в правах в МОК
Олимпиада-2028МОКРоссия
📆6/4/2026 9:20 AM
📰sportsru
21 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 26% · Publisher: 63%

Россия находится на пути к восстановлению в правах в Международном олимпийском комитете (МОК) и ожидает положительных решений по участию в Олимпиаде-2028. Об этом заявил глава Российского союза спорта (РСФ) Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев заявил, что Россия находится на пути к восстановлению в правах в МОК и ожидает положительных решений по участию в Олимпиаде-2028. Проблема пока только в командных видах по отбору.

Дегтярев отметил, что реформа управления летними видами спорта завершена и соответствует международным стандартам. Он также подчеркнул, что работа идет по восстановлению в правах и каждодневно делается все для возвращения России в международные соревнования. Кроме того, Дегтярев заявил, что МОК находится под давлением Запада и что тех, кто на рычагах в мировом спорте, следует пожалеть и поддержать

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Олимпиада-2028 МОК Россия Дегтярев

 

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