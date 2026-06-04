Дегтярев: Россия на пути к восстановлению в правах в МОК

Россия находится на пути к восстановлению в правах в Международном олимпийском комитете (МОК) и ожидает положительных решений по участию в Олимпиаде-2028. Об этом заявил глава Российского союза спорта (РСФ) Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев заявил, что Россия находится на пути к восстановлению в правах в МОК и ожидает положительных решений по участию в Олимпиаде-2028. Проблема пока только в командных видах по отбору.

Дегтярев отметил, что реформа управления летними видами спорта завершена и соответствует международным стандартам. Он также подчеркнул, что работа идет по восстановлению в правах и каждодневно делается все для возвращения России в международные соревнования. Кроме того, Дегтярев заявил, что МОК находится под давлением Запада и что тех, кто на рычагах в мировом спорте, следует пожалеть и поддержать





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Олимпиада-2028 МОК Россия Дегтярев

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