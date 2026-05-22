Девять округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки беспилотников ВСУ

Москва, 22 мая - АиФ-Москва. Девять округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал Владимир Сальдо.

"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО", — написал он в Telegram. Губернатор Херсонской области отметил, что на месте работают сотрудники аварийных служб.

"Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", — говорится в публикации. Напомним, накануне беспилотники атаковали газораспределительную станцию в Херсонской области. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре. Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае





