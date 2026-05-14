Девятое судно серии фрегатов проекта 22350 названо в честь Феликса Громова

Девятое судно серии фрегатов проекта 22350 названо в честь Феликса Громова
📆5/14/2026 11:17 AM
Моисеев указал, что фрегаты проекта успешно зарекомендовали себя как надёжные корабли, имеющие серьёзные ударные, оборонительные и поисковые возможности. Они являются носителями всех типов существующего ракетного оружия Военно-морского флота.

Начатое судно стало девятым в серии. Оно названо в честь бывшего главнокомандующего ВМФ адмирала флота Феликса Громова. Моисеев указал, что фрегаты проекта успешно зарекомендовали себя как надёжные корабли, имеющие серьёзные ударные, оборонительные и поисковые возможности.

Они являются носителями всех типов существующего ракетного оружия Военно-морского флота. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы, — сказал Моисеев на церемонии. Общаясь с журналистами, главком подчеркнул, что Громов будет отличаться от предшественников достаточно значимым увеличением боевой мощи, пишет ТАСС. Ранее на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе заложили морской тральщик Дмитрий Глухов.

Судно названо в сеть Героя Советского Союза и участника обороны Севастополя.

Фрегаты Проекта 22350 Феликс Громбов Название В Честь Надежность Ударные Возможности Боевая Мощь

 

ВМФ РФ через 5-6 лет получит фрегаты с гиперзвуковым оружиемВМФ РФ через 5-6 лет получит фрегаты с гиперзвуковым оружиемФрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350 с гиперзвуковым оружием будут построены для Военно-морского флота России в 2025-2026 годах, сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Фрегат 'Адмирал Головко' войдет в состав ВМФ России в 2022 годуФрегат 'Адмирал Головко' войдет в состав ВМФ России в 2022 годуФрегат 'Адмирал Головко' войдет в состав ВМФ России в 2022 году. В среднесрочной перспективе фрегаты проекта 22350 будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев:
Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для госиспытанийФрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для госиспытанийРакетный фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских и государственных испытаний, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Главком ВМФ: фрегат «Адмирал Исаков» войдет в состав флота в 2027 годуГлавком ВМФ: фрегат «Адмирал Исаков» войдет в состав флота в 2027 годуФрегаты проекта 22350 будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного и Тихоокеанского флотов.
Фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний походФрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний походФрегат Северного флота «Адмирал Головко» проекта 22350 отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СФ.
В России назвали пугающий США фрегат «морским терминатором»В России назвали пугающий США фрегат «морским терминатором»Российский фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350, который беспокоит американских стратегов, — это универсальный корабль для поражения различных целей.
