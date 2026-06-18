Двух пострадавших от атаки БПЛА на автобус с детьми в Брянской области прооперировали

После удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области провели хирургические вмешательства двум пострадавшим, включая ребенка. Состояние стабилизировано, осуществляется эвакуация в Белоруссию. Погибла беременная женщина, insgesamt семеро пострадавших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Москва, 18 июня - АиФ-Москва. В результате удара украинского беспилотника по автобусу с детьми из Белоруссии на трассе А240 в Брянской области два пострадавших, включая ребенка, были прооперированы совместной бригадой врачей из Брянска и федеральных медицинских центров.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Состояние прооперированных удалось стабилизировать, что позволило организовать их медицинскую эвакуацию. Кроме того, было проведено перемещение шести других пострадавших в Белоруссию для дальнейшего лечения. Инцидент произошел, когда беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автобус, перевозивший воспитанников белорусской детско-юношеской спортшколы, направлявшихся на отдых в Геленджик.

В результате обстрела погибла беременная женщина, всего же было семеро пострадавших, среди которых пятеро детей. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту attacks беспилотника





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