Двум подросткам предъявлено обвинение в убийстве сверстницы в Краснотурьинске

В Свердловской области в городе Краснотурьинске двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в убийстве 15-летней девочки. Конфликт на гаражном массиве закончился нанесением нескольких ножевых ранений. По одной из версий, причиной стала перепалка между подростками. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемых, а следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Свердловской области, в городе Краснотурьинск е, двум несовершеннолетним было предъявлено обвинение в убийстве своей ровесницы. Согласно данным следствия, трагическое событие произошло вечером 12 июня на территории гаражного массива, где между тремя подростками вспыхнул конфликт.

По версии правоохранительных органов, 15-летняя девочка получила несколько ножевых ранений от двух обвиняемых, после чего они покинули место происшествия. Пострадавшую обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь, однако медики не смогли её спасти, и она скончалась в больнице. Следствие рассматривает в качестве возможной причины конфликта оскорбительные высказывания, которыми обменялись погибшая и один из подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемых.

Следователи проводят комплекс мероприятий, включая осмотр места преступления, допросы свидетелей и установление всех обстоятельств произошедшего. Информация о социальном положении сторон: оба задержанных воспитываются в полных семьях, а погибшая девочка росла в семье с матерью. Расследование продолжается





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Краснотурьинск Убийство Подростки Ножевое Ранение Следствие

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Никитин набрал 82,18% на выборах главы Нижегородской области после обработки 0,05% голосовКандидат от КПРФ Владислав Егоров набирает 15,17%, Илья Померанцев от 'Гражданской силы' - 1,15%

Read more »

Apple показала iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, они впервые сделаны из титанаApple показала iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, они впервые сделаны из титана

Read more »

Apple раскрыла цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro MaxApple раскрыла цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Read more »

Российские сотовые операторы и магазины раскрыли цены на iPhone 15Российские магазины раскрыли цены на новинки Apple – смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro, анонсированные накануне.

Read more »

Объём аккумулятора iPhone 15 Pro Max оказался рекордным для AppleОбъём батареи Айфон 15, Айфон 15 Plus и Айфон 15 Pro

Read more »

MyDrivers: экраны iPhone 15 Pro продолжают ускоренно выгорать по всему мируНа ускоренное выгорание экрана жалуются владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Read more »