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Двойные пенсии в России: кто и при каких условиях может получать две выплаты

Политика News

Двойные пенсии в России: кто и при каких условиях может получать две выплаты
ПенсииВоенные ПенсионерыЧернобыль
📆6/14/2026 12:48 AM
📰РИА Новости
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В России предусмотрено право на двойные пенсионные выплаты для определённых категорий граждан - ветеранов, инвалидов, семей погибших военнослужащих, чернобыльцев и космонавтов. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, какие группы населения могут сочетать пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца, а также какие требования предъявляются к военным пенсионерам для получения второй выплаты через Социальный фонд.

В российском пенсионном законодательстве предусмотрена возможность получения одновременно двух видов пенсий, если у гражданина есть право на выплаты по разным основаниям. Наиболее распространённые случаи - это сочетание пенсии по старости и инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца.

Такие двойные выплаты в первую очередь касаются лиц, имевших отношение к обороне страны: военнослужащих, участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев, космонавтов и добровольцев, прошедших службу в отдельных формациях. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, две пенсии положены инвалидам, получившим травмы в результате военной службы. Они могут одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Аналогичное сочетание предусмотрено для участников Второй мировой войны, имеющих инвалидность I‑III групп, а также для граждан, награждённых орденами и медалями за оборону Ленинграда. Добровольцы, получившие инвалидность в результате ранения, контузии или заболевания, связанного с выполнением контракта, также могут оформить пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости.

Семьи погибших военнослужащих и добровольцев, а также их родители, вдовы и вдовцы, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца в сочетании с любой другой пенсией - по старости, инвалидности или выслуге лет. В случае развода вдова сохраняет право на две выплаты, если не вступила в новый брак. Особый статус имеют семьи, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы: нетрудоспособные члены семей умерших от лучевой болезни могут получать одновременно пенсию по потере кормильца и страховую или социальную пенсию по старости или инвалидности.

Космонавты и их семьи также входят в число получателей двойных пенсий. Они могут сочетать пенсию за выслугу лет или по инвалидности с страховой пенсией по старости, при этом фиксированная выплата не предусмотрена. Сотрудники летно‑испытательного состава и бывшие федеральные государственные гражданские служащие могут получать пенсию за выслугу лет и часть страховой пенсии по старости.

Военные пенсионеры и приравненные к ним силовые пенсионеры могут оформить вторую выплату через Социальный фонд, если после завершения службы у них имеется гражданский страховой стаж, достаточное количество пенсионных коэффициентов и возраст для получения страховой пенсии. С 2026 года условием считается 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов; в этом случае страховая пенсия назначается без фиксированной выплаты, что обеспечивает дополнительный доход пенсионеру

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