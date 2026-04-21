Двойная трагедия на Садовом кольце: пьяная автоледи устроила массовое ДТП с двумя погибшими

В Москве задержана 29-летняя женщина, устроившая масштабную аварию на Садовом кольце в состоянии опьянения. В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили ранения.

Трагический инцидент, произошедший на Садовом кольце в Москве 21 апреля, стал объектом пристального внимания правоохранительных органов. Полицейские задержали 29-летнюю Анну В., которая, по предварительным данным следствия, находилась за рулем автомобиля Mercedes в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Установлено, что в момент совершения правонарушения транспортное средство двигалось со скоростью около 120 километров в час, что значительно превышает допустимые нормы для движения в центральной части города. Как удалось выяснить представителям СМИ, задержанная женщина ранее числилась сотрудницей Россотрудничества, что добавило общественной значимости данному делу. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под личный контроль, подчеркивая недопустимость подобных нарушений правил дорожного движения. Хронология событий указывает на масштабную катастрофу, вызванную халатностью водителя. Иномарка, управляемая Анной В., сначала совершила столкновение с электровелосипедом, а затем задела автомобиль такси, после чего на высокой скорости въехала в зону проведения ремонтных работ. Удар был настолько сильным, что после этого машина протаранила еще несколько транспортных средств, находившихся на проезжей части. В результате первичного наезда на месте скончался велосипедист, что стало первой жертвой этой страшной аварии. Позже стало известно, что количество погибших увеличилось до двух человек: женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi, получившая тяжелые травмы в ходе массового столкновения, скончалась в медицинском учреждении, несмотря на усилия врачей по ее спасению. Последствия ДТП вызвали серьезный транспортный коллапс на Садовом кольце. Фрагменты разбитых кузовов автомобилей были разбросаны на значительном расстоянии, а несколько транспортных средств в результате серии ударов оказались выброшены на тротуар. Особо пострадал легковой автомобиль, который был фактически полностью деформирован, превратившись в груду металла. Кроме погибших, двое других участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Госавтоинспекция Москвы призывает всех водителей соблюдать скоростной режим и проявлять максимальную бдительность, напоминая, что любое нарушение ПДД в состоянии опьянения несет непоправимые последствия для человеческих жизней. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято решение об избрании меры пресечения для виновницы происшествия в рамках возбужденного уголовного дела





