Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе

📆5/30/2026 8:29 AM
📰РИА Новости
Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, планировали теракт в административном здании в Туапсе за вознаграждение до 500 долларов.

Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, планировали теракт в административном здании в Туапсе за вознаграждение до 500 долларов. В рамках расследования уголовного дела двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в марте 18-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом - участником террористической организации, запрещенной в России. Куратор предложил ему за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов изготовить самодельное взрывное устройство и передать его через закладку для дальнейшего совершения теракта в административном здании. Согласившись на предложение, фигурант привлек к преступлению 17-летнего знакомого.

Под руководством куратора сняли на фото и видео объект, расположение камер и иных элементов охраны и передали ему материалы. Куратор, одобрив объект, подтвердил намерение и в счет оплаты перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов 30 долларов, сообщив, что оставшуюся сумму переведет после изготовления СВУ и его закладки. После этого 18-летний фигурант изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей. Довести свой преступный умысел обвиняемые не смогли и были задержаны силовиками

