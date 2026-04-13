Движение по мосту через реку Кардукотты в Дагестане закрыто из-за разрушения

В Дагестане перекрыто движение по мосту через реку Кардукотты в Дахадаевском районе из-за разрушения каменно-арочного моста. Шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Ведутся работы по организации объездного пути. Ранее был закрыт мост на трассе Кавказ в Дербентском районе.

В Дагестан е временно прекращено движение авто транспорт а по мост у через реку Кардукотты , расположенному в Дахадаевском районе, вследствие частичного разрушения мост ового сооружения. Об этом стало известно 12 апреля из официального заявления, распространенного Министерством транспорт а Республики Дагестан .

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, указано, что движение по мосту на участке 8+600 автомобильной дороги, ведущей от трассы Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала к селу Кунки, полностью перекрыто. Причиной такого решения послужило серьезное повреждение каменно-арочного моста, которое сделало невозможным безопасное передвижение транспортных средств. В результате данного происшествия без транспортного сообщения оказались жители шести населенных пунктов, включая Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи. Местные власти и соответствующие службы активно работают над разработкой и организацией объездного пути. Предполагается, что создание альтернативного маршрута позволит обеспечить доступ жителей пострадавших сел к транспортным услугам на период проведения необходимых восстановительных работ. В настоящее время рассматриваются различные варианты маршрутизации, которые минимизируют неудобства для населения и позволят оперативно доставить необходимые материалы и ресурсы для восстановления инфраструктуры. Ситуация находится на контроле у региональных властей, которые предпринимают все необходимые меры для скорейшего решения проблемы и восстановления нормального транспортного сообщения. Следует отметить, что произошедший инцидент с мостом через реку Кардукотты не является единственным случаем нарушения транспортной инфраструктуры в Дагестане. Ранее, 5 апреля, на участке федеральной трассы «Кавказ», расположенной в Дербентском районе, также было временно приостановлено движение транспорта из-за обрушения мостового сооружения. Данный инцидент, как сообщается, был спровоцирован значительным повышением уровня воды в реке, вызванным обильными осадками и паводками. В связи с этим, власти республики уделяют повышенное внимание вопросам безопасности дорожного движения и оперативного реагирования на подобные чрезвычайные ситуации. В настоящее время в Дагестане наблюдается сложная обстановка, связанная с наводнениями и паводками, которые наносят существенный ущерб инфраструктуре и жилым домам. В этой связи, рассматривается вопрос о повышении уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию до федерального масштаба. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание, на котором поручил оказать всестороннюю поддержку пострадавшим от наводнений и провести детальную оценку нанесенного ущерба. Правительство Республики Дагестан активно взаимодействует с федеральными структурами для координации усилий по ликвидации последствий стихии и оказанию помощи населению. Особое внимание уделяется организации эвакуации, предоставлению временного жилья и обеспечению пострадавших необходимыми продуктами питания и медикаментами. Республиканские власти и соответствующие службы ведут активную работу по мониторингу паводковой обстановки, выявлению и устранению последствий наводнений, а также реализации превентивных мер для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций. Для этого проводятся регулярные обследования инженерных сооружений, расчистка русел рек и водоотводных каналов, а также укрепление береговых линий. Важным аспектом является информирование населения о возможных рисках и принятие мер предосторожности. Власти призывают граждан быть внимательными и осторожными, особенно вблизи рек и водоемов, а также следить за сообщениями экстренных служб. В рамках борьбы со стихией активно привлекаются ресурсы различных ведомств и организаций, включая МЧС, Росводресурсы, дорожные службы и другие. Слаженная работа всех структур позволяет оперативно реагировать на возникающие вызовы и минимизировать ущерб от природных катаклизмов. Также, ведется работа по привлечению внебюджетных средств для финансирования восстановительных работ и оказания помощи пострадавшему населению. Важно отметить, что оперативная реакция и координация действий всех служб являются ключевыми факторами в борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасности жителей Дагестана. Все актуальные новости и оперативная информация о ситуации в регионе распространяются через официальные каналы и информационные ресурсы, включая канал Известия в мессенджере MAX, где публикуются самые свежие данные о развитии событий





