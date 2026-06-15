Ноябрьские и декабрьские праздники приведут к сокращенным рабочим неделям в России. Подробности о датах, оплате труда и юридических аспектах.

В ноябре и декабре 2024 года россиян ожидают две缩短рованные рабочие недели. Первая связана с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на среду, 4 ноября.

Согласно установленному порядку, если праздничный день выпадает на рабочий день, предшествующий ему день считается нерабочим, если это не выходной. Таким образом, с 2 по 4 ноября включительно будет нерабочаяperiod. Вторая сокращенная неделя запланирована в конце декабря, с 28 по 30 число, в связи с предстоящими новогодними каникулами.

НERAworking days с 29 декабря по 8 января включительно, поэтому 28 декабря (понедельник) будет工作报告的, 29 и 30 декабря - рабочие, но уже в формате сокращенного рабочего дня, а с 31 декабря начинаются официальные выходные. Эти изменения регулируются Трудовым кодексом РФ и утвержденными правительством производственными календарями. Работодатели должны подготовить соответствующие графики работы, а работники - корректировать планы. Следует отметить, что оплата труда в сокращенные рабочие дни производится в обычном порядке, proportional to actual time worked.

Данные о novogodних каникулах и переносе выходных также содержатся в официальных документах, published by the Ministry of Labour. Важно учитывать these长短 working periods при планировании отпусков, командировок иbusiness meetings. Изменения касаются всех работников, за исключением тех, кто трудится по авторскому договору или в режиме гибкого рабочего времени, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами. Работодатели обязаны ознакомить сотрудников с графиками работы заранее.

Нарушение правил может повлечь административную ответственность. Таким образом, в конце года российскиеemployees получат дополнительные выходные, что позволит лучше подготовиться к празднованию Нового года и улучшить work-life balance





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Рабочая Неделя Праздники Трудовой Кодекс Новый Год День Народного Единства

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