Две пенсии в России: кому положены и как оформить

Эксперты рассказали о категориях граждан, имеющих право на получение двух пенсий в России. Подробности о процедуре оформления, индексации и возможных подводных камнях.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин поделился информацией о категориях граждан в России, имеющих право на получение двух пенсий. В интервью aif.ru 6 апреля он подчеркнул, что данная привилегия преимущественно распространяется на бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур. Эксперт разъяснил, что лица, служившие в рядах вооруженных сил, МВД, ФСБ и других ведомствах, часто продолжают трудовую деятельность в гражданских организациях.

Это предполагает уплату страховых взносов, что позволяет формировать право на страховую пенсию по старости в дополнение к пенсии, выплачиваемой по линии силового ведомства. Балынин уточнил, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, накопить 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного пенсионного возраста – 64 года для мужчин, родившихся в 1962 году, и 59 лет для женщин, родившихся в 1967 году. Он также отметил, что для оформления второй пенсии следует обратиться в Социальный фонд, МФЦ или воспользоваться порталом «Госуслуги». Важно отметить, что такая пенсия назначается без фиксированной выплаты, но подлежит индексации и ежегодной корректировке. В 2026 году ожидается двойное увеличение выплат: в январе на 7,6% и в августе с учетом накопленных пенсионных коэффициентов. Эксперт подчеркнул, что обе пенсии, выплачиваемые таким гражданам, индексируются отдельно, каждая в соответствии со своими правилами. \В контексте пенсионного обеспечения также стоит обратить внимание на возможные факторы, влияющие на размер пенсионных выплат. Так, неточности и ошибки, допущенные в трудовой книжке, могут привести к уменьшению пенсионных баллов. Ранее в тот же день депутат Алексей Говырин напомнил, что право на получение двух пенсий имеют инвалиды, получившие военную травму. Им положено одновременное получение государственной пенсии по инвалидности от силового ведомства и страховой пенсии по старости, при условии наличия минимального страхового стажа. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также рассказал о категориях граждан, имеющих право на две выплаты. К ним относятся дети-инвалиды, потерявшие кормильца, если родитель погиб в ходе боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. \Тема пенсионного обеспечения остается актуальной и требует постоянного анализа. Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов ранее объяснил различия в размерах пенсий мужчин и женщин в России различиями в трудовом стаже. Он отметил, что средний трудовой стаж мужчин составляет около 42 лет, в то время как у женщин – 35,9 года. При одинаковой заработной плате разница в накопленных пенсионных баллах может достигать 60-61, что существенно влияет на размер пенсионных выплат. В контексте обеспечения правильности начислений пенсий, доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова поделилась рекомендациями по выявлению ошибок в расчете пенсии. Она советует проверять данные в личном кабинете Социального фонда или на портале «Госуслуги», сравнивая электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке. Таким образом, внимательное отношение к информации и своевременная проверка документов могут помочь избежать неприятных сюрпризов при получении пенсионных выплат





