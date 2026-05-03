Два рекорда за неделю: новый триумф в российской марафонской истории

Владимир Никитин и Дмитрий Неделин обновили рекорд России в марафоне с разницей в неделю, ознаменовав новую эру в российской легкой атлетике. Подробности о достижениях спортсменов и реакции на них.

В российской легкой атлетике произошла сенсация: рекорд России в марафон е был обновлен дважды за одну неделю. Владимир Никитин выиграл Казанский марафон , показав время 2 часа 8 минут 9 секунд, тем самым превзойдя предыдущее достижение, установленное Дмитрием Неделиным всего неделю назад в Дюссельдорфе (2:08:54).

Предыдущий рекорд Алексея Соколова, державшийся почти 20 лет (2:09:07), также был побит. Оба спортсмена выразили уверенность в своих дальнейших успехах, а организаторы забегов стремятся организовать их совместный старт. История российских рекордов в марафоне насчитывает несколько выдающихся атлетов, чьи результаты долгое время оставались недостижимыми. С 1991 по 1997 год рекорд принадлежал Якову Толстикову (2:09:17), затем Леониду Швецову (2:09:16) на протяжении десяти лет.

Алексей Соколов в 2007 году улучшил результат до 2:09:07, и это время оставалось ориентиром для многих марафонцев на протяжении почти двух десятилетий. Дмитрий Неделин, ранее выступавший как любитель, постепенно улучшал свои показатели, пробежав 42,2 км за 2:09:40 в Валенсии в 2024 году и 2:08:56 в Казани в 2025 году. В Дюссельдорфе он преодолел дистанцию за 2:08:54, побив рекорд России, несмотря на боль в боку на последних километрах.

Параллельно с его победой в Дюссельдорфе, на Лондонском марафоне эфиоп Йомиф Киджелча и кениец Себастьян Саве впервые в истории пробежали марафон менее чем за два часа (1:59:41 и 1:59:30 соответственно). Алексей Соколов, бывший обладатель рекорда, отреагировал на произошедшее сдержанно, отметив, что современные технологии, такие как улучшенные кроссовки, позволяют спортсменам показывать более высокие результаты. Он подчеркнул, что сравнение его достижений с достижениями Неделина не имеет большого смысла, так как условия для бега значительно изменились.

Сам Неделин, несмотря на победу, не спешил праздновать, зная, что Владимир Никитин также претендует на рекорд и планировал попытку в Казани 3 мая. Организаторы Казанского марафона пытались организовать совместный старт Неделина и Никитина, но не смогли договориться об условиях, предложенных Неделиным, которые оказались слишком высокими для организаторов. В итоге, Никитин выиграл Казанский марафон, установив новый рекорд России с результатом 2:08:09, подтвердив тем самым стремительное развитие российской легкой атлетики в марафоне





