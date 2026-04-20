Дайджест мирового футбола: от откровений Бартомеу до кризиса во Второй лиге

📆4/20/2026 9:43 PM
Обзор главных новостей футбола: обсуждение ухода Месси, мнение о судействе в АПЛ, перспективы Чалова, проблемы регионального футбола в России и менталитет Криштиану Роналду.

Мировой футбол продолжает генерировать яркие инфоповоды, охватывая как легендарные имена прошлого, так и актуальные проблемы современных клубов. Жозеп Бартомеу вновь вернулся к обсуждению ухода Лионеля Месси из Барселоны. Экс-президент клуба подчеркнул, что учитывая трансферную стоимость Неймара в 222 миллиона евро, ценник Месси в 400 миллионов выглядел бы оправданным.

Бартомеу настаивает, что клуб предлагал аргентинцу разумные финансовые условия, и до сих пор не может смириться с фактом расставания с иконой команды. В это же время легендарный бразилец Роналдиньо выразил искреннюю благодарность фанатам, отметив, что его до сих пор греет мысль о том, что люди продолжают пересматривать записи его ярких игровых моментов, наслаждаясь тем, как он проводил время на поле. В европейском футболе кипят страсти вокруг судейских решений и кадровых перестановок. Никки Батт раскритиковал арбитров за то, что они не удалили Габриэла после стычки с Эрлингом Холандом, назвав это настоящим позором, особенно на фоне строгих наказаний для других игроков в аналогичных ситуациях. Параллельно с этим Леонардо Бонуччи поделился смелой мечтой о будущем сборной Италии, заявив, что приглашение Хосепа Гвардиолы стало бы катализатором глобальной перестройки, хотя и признал сложность реализации подобного сценария. Не менее горячо обсуждается и судьба российских футболистов: например, эксперт Сергей Гришин крайне пессимистично оценил текущую форму Федора Чалова, отметив, что с нынешней статистикой нападающий вряд ли интересен топ-клубам, а его карьера находится в стадии стагнации в Греции. Ситуация в российском футбольном первенстве также вызывает серьезную обеспокоенность у ветеранов спорта. Андрей Канчельскис без прикрас описал состояние Второй лиги, охарактеризовав ее как полуживую структуру, где команды исчезают, а инфраструктура приходит в упадок. Сравнение посещаемости стадионов сегодня с советскими временами подчеркивает глубокий кризис регионального футбола. В то же время легионеры, такие как защитник Акрона Эшковал, отмечают уникальный характер Российской Премьер-Лиги, называя ее самым тяжелым чемпионатом в своей карьере из-за невероятной самоотдачи соперников в каждом игровом эпизоде. Эшковал также не скрывает восхищения Криштиану Роналду, называя его ментальной машиной, на которую стоит равняться всем молодым игрокам мира

