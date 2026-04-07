Дагестан: Ликвидация последствий паводков продолжается, власти готовятся к новым вызовам

ДагестанПаводкиНаводнение
📆4/7/2026 4:50 PM
📰aifonline
В Дагестане продолжается ликвидация последствий мощных паводков, унесших жизни, причинивших значительный ущерб и затронувших тысячи людей. Власти предпринимают все необходимые меры, получив поддержку на федеральном уровне, но сохраняется риск новых подтоплений.

Москва, 7 апреля - АиФ-Москва. В Дагестан е продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий разрушительных паводков, обрушившихся на регион в конце марта и начале апреля. Стихия унесла жизни шести человек и причинила значительный ущерб , затронув тысячи людей и повредив инфраструктуру.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в столице республики, Махачкале, а также в Хасавюртовском и Дербентском районах, где затоплены десятки жилых домов, повреждены автомобили и приусадебные участки, разрушены мосты, что серьезно затруднило логистику и доступ к населенным пунктам. МЧС России, оперативно среагировав на чрезвычайную ситуацию, спасло более двухсот человек. Однако, масштабы бедствия огромны: общее число пострадавших превысило 6,2 тысячи человек, а аналогичное количество домовладений, частных участков и хозяйственных объектов получило повреждения. В регионе развернуты 55 пунктов временного размещения, в которых нашли приют более 700 человек, лишившихся крова. Экономический ущерб, нанесенный паводками, оценивается в значительные суммы, особенно для сельского хозяйства. По словам главы Минсельхоза России, Оксаны Лут, ущерб сельхозугодиям, виноградникам и животноводству составил 640 миллионов рублей. Это свидетельствует о серьезном воздействии стихии на ключевые отрасли экономики региона, требующем комплексного подхода к восстановлению и компенсации убытков.\Власти республики предпринимают все необходимые меры для преодоления последствий наводнения, получая поддержку как на местном, так и на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим, включая предоставление необходимой медицинской и правовой поддержки, а также контроль за санитарной обстановкой в пострадавших районах. Глава государства потребовал оперативно реагировать на жалобы и обращения граждан, постоянно информировать население о текущей ситуации. МЧС России ввело режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который вскоре будет повышен до федерального уровня, что позволит задействовать дополнительные ресурсы и ускорить процесс ликвидации последствий стихии. Создана специальная правительственная комиссия, ответственная за координацию усилий по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи населению. Активно ведутся работы по расчистке завалов, восстановлению дорог и мостов, а также обеспечению населения питьевой водой, продуктами питания и предметами первой необходимости. Особое внимание уделяется санитарной безопасности, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний в условиях чрезвычайной ситуации. Власти республики и федеральные органы власти делают все возможное для скорейшего возвращения жизни в пострадавшие районы в нормальное русло.\Несмотря на предпринимаемые усилия и наметившуюся стабилизацию, ситуация остается напряженной, так как прогноз погоды на ближайшие дни неблагоприятный, что увеличивает риск новых подтоплений. Сергей Меликов, глава Дагестана, подчеркнул, что республика готовится к возможным негативным сценариям, включая дополнительные меры поддержки для пострадавших граждан. Это говорит о сохранении высокой степени готовности к реагированию на новые вызовы и о необходимости постоянного мониторинга ситуации. Власти призывают население к бдительности и соблюдению мер предосторожности. МЧС России предупреждает о возможных новых подтоплениях и рекомендует жителям следить за информацией о погоде и оповещениями. Работа по ликвидации последствий паводков будет продолжена до полного восстановления пострадавших районов, а также будут приниматься меры для предотвращения подобных катастроф в будущем. Обеспечение безопасности граждан и восстановление нормальной жизнедеятельности являются приоритетными задачами для всех уровней власти. Важно отметить консолидацию усилий федеральных и региональных органов власти, а также активное участие спасателей, волонтеров и неравнодушных граждан в преодолении последствий стихийного бедствия

