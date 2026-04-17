Дагестан под натиском стихии: оползни и обвалы сменили паводки

Новая волна бедствий обрушилась на Дагестан: масштабные оползни и обвалы грунта приводят к разрушениям, угрожают подтоплениями и отрезают населенные пункты. Страна объединяется для помощи пострадавшим.

Дагестан , еще не успевший полностью восстановиться после масштабных паводков, вызванных аномальными дождями, вновь оказался во власти стихии. Регион сотрясают оползни и массивные обвалы грунта, которые уже привели к серьезным разрушениям и ставят под угрозу жизнь и имущество местных жителей.

Недавно жители села в Левашинском районе республики стали свидетелями и засняли на видео чудовищное зрелище: огромный участок горы, протяженностью около километра, обрушился вниз, перекрыв русло реки. По прогнозам специалистов, существует реальная опасность подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи места обвала, а также не исключается вероятность возникновения новых, не менее масштабных провалов грунта.

Ситуация осложняется тем, что аналогичные бедствия затронули и другие районы. В селе Уркарах оползни привели к разрушению жилого дома, и лишь счастливая случайность позволила избежать жертв. Пострадали более сотни строений, а местная дорога превратилась в гигантский разлом, отрезав от внешнего мира 15 населенных пунктов. Власти были вынуждены объявить эвакуацию жителей, а спасатели активно проверяют состояние других дорог в регионе. В Дагестане введен режим повышенной готовности для оперативных служб, а в некоторых районах объявлено чрезвычайное положение.

Доставка необходимой помощи – воды, продуктов питания, медикаментов – отрезанным от мира селам осуществляется с помощью вертолетов.

Масштаб бедствия привлек внимание всей страны. Президент России распорядился о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы.

Значительную поддержку оказывают и обычные граждане: благотворительные фонды уже собрали около миллиарда рублей, которые будут направлены на помощь тем, кто потерял жилье. Республиканская казна выделила 100 миллионов рублей. Волонтеры активно доставляют гуманитарную помощь, а известные блогеры и общественные деятели также присоединились к усилиям по оказанию поддержки. Министерство просвещения РФ планирует отправить 170 детей, лишившихся крова, на отдых в лучшие детские лагеря страны, включая знаменитый «Артек».

К сожалению, природные катаклизмы не обошли стороной и другие регионы России. Мощные весенние паводки начались в Нижегородской области. Очевидцы засняли, как по реке Оке, в районе села Желнино, плывет целый деревянный дом. В условиях стихийного бедствия вынуждены спасаться и дикие животные. Сотрудники нижегородского Минлесхоза во время патрулирования территории обнаружили лису, которая забралась на дерево, пытаясь укрыться от поднимающейся воды. Лесники напоминают, что в периоды природных катаклизмов охота на животных категорически запрещена, чтобы не создавать дополнительный стресс для обессилевших зверей.

Масштабы стихии требуют консолидации усилий всех уровней власти, общественных организаций и граждан для преодоления последствий и оказания помощи пострадавшим





Дагестан Оползни Обвалы Паводки Чрезвычайная Ситуация

