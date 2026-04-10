Давид Волк о работе с Евсеевым в «Динамо», игре с «Балтикой» и проблемах в Дагестане

📆4/10/2026 1:09 PM
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в интервью рассказал о текущем положении дел в команде, поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Вадимом Евсеевым, прокомментировал игру с «Балтикой» и затронул тему последствий наводнения в Дагестане.

Прямо сейчас Дагестан борется с последствиями наводнения, в то время как махачкалинское «Динамо» ведет борьбу за сохранение места в Российской Премьер-Лиге. С приходом на пост главного тренера Вадима Евсеева, команда показала следующие результаты: две победы, два поражения, одна ничья. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего одно очко. После яркой ничьей динамовцев с «Балтикой» (2:2) корреспондент «Чемпионата» провел беседу с Давидом Волком.

Вратарь махачкалинской команды поделился своими впечатлениями от работы с Евсеевым и рассказал о последствиях природных катаклизмов, произошедших в республике.\Давид, после матча с «Балтикой» Шамиль Газизов отметил, что ваша команда была ближе к победе. Согласны ли вы с этим утверждением? Безусловно, да. Наш главный тренер Вадим Валентинович также подчеркнул, что мы вполне могли забить пять голов. К сожалению, нападающие не всегда были точны в своих действиях, но это, безусловно, вопрос тренировок. Само присутствие таких моментов говорит о том, что у нас есть потенциал для роста и совершенствования. Мы верим, что голы обязательно придут, и нам нужно уделить этому аспекту больше внимания. Не менее важно избегать ошибок у своих ворот. Первый пропущенный гол стал следствием ошибки защитника Аларкона. Высказали ли вы ему свое недовольство? В порыве эмоций я, конечно, был немного недоволен. В такие моменты бывает непросто адекватно реагировать на ошибки. Но, считаю, что сейчас не время для лишних слов. Поговорил с Андресом в перерыве, мы с ним в хороших отношениях. Поддержал его, сказав: если ты сейчас сдашься и начнешь переживать, ты не будешь хорошим футболистом. Но если справишься, мы сможем победить. Он поверил мне. К сожалению, нам немного не хватило для победы. Ошибки неизбежны в футболе. Главное – учиться на них, стараться исправлять и адекватно воспринимать.\Вам удалось забить два мяча команде, которая пропускает меньше всех в чемпионате. Смогли ли вы понять, в чем заключается ее феномен? Они самоотверженно борются за каждый мяч, даже в безнадежных ситуациях. Делают акцент на агрессии и борьбе. Думаю, во многом благодаря этому у них получается показывать отличную игру и пропускать мало голов – для обороны это очень важно. Вероятно, много времени уделяют подборам и отбору мяча. И, конечно, Андрей Талалаев передает свою страсть команде. Что можете сказать о коллеге из «Балтики» Максиме Бориско? Я с ним знаком уже давно. Вместе тренировались в «Балтике». Он талантливый голкипер, уверенно чувствует себя в воротах, психологически устойчив, что очень полезно для нашей профессии. Его психологический портрет мне импонирует. Максим молодец, и если продолжит работать, его ждет еще больше успехов. Но это мое субъективное мнение, ведь я знаю его, возможно, лучше многих. Я бы даже сказал, что он страстный. Болеет за команду. Выкладывается на все сто в каждом матче. Не может напрямую влиять на действия игроков на поле, но делает все, что в его силах. Прилагает огромные усилия – больше, чем можно себе представить. Команда бьется до конца во многом благодаря ему. Изменились ли принципы работы вратарей с его приходом? Вместе с Вадимом Валентиновичем пришел новый тренер вратарей Владимир Николаевич Малышев, но условия и требования к тренировкам остались прежними. Просто сейчас ответственности стало больше. Она, конечно, всегда была высокой, но сейчас, наверное, от вратарей зависит больше. Общаетесь ли вы с Евсеевым индивидуально? Да, возникают некоторые вопросы, касающиеся действий на тренировках и в матчах. Он, основываясь на своем богатом опыте, делает замечания, дает подсказки. Это очень полезно для меня. Здорово, что тренер уделяет внимание всем, и вратарям в том числе. Это, наверное, не очень распространенная практика. Обычно вся ответственность лежит на тренере вратарей. Но Вадим Валентинович все равно внимательно следит за нами и хочет помочь. У него есть определенные знания, в которых он силен. Евсеев не всегда сдерживается в выражениях, может выругаться в прямом эфире. Как команда воспринимает такую медийность главного тренера? Пожалуй, это не совсем характерно для нашей республики, здесь все более сдержанны. Это новые и непривычные для нас эмоции. Но это не важно, главное – результат. Мы все понимаем. Некоторые наши фразы просто не попадают в эфир, но без них, наверное, никуда. Это никак не характеризует Вадима Валентиновича. Возможно, именно этих эмоций и не хватало «Динамо»? Да, всегда нужно что-то менять и совершенствовать. Если такие эмоции будут помогать нам становиться лучше, никого это не будет волновать. Я всегда оставался в стороне от этого вопроса. Безусловно, есть ощущение, что с каждым сезоном ситуация, мягко говоря, не становится лучше – много непонятных решений. И часто они возникают, когда в дело вмешивается VAR, что для меня странно. VAR должен помогать, ускорять процесс принятия решений. Однако на практике возникает много пауз, допускаются ошибки. Хотелось бы, чтобы судьи сами в этом разбирались без нашей помощи, наших слов и комментариев. Хотелось бы, чтобы они становились лучше

