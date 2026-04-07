ДТП с электросамокатом в Новосибирске: школьницы врезались в коляску с ребенком

📆07.04.2026 17:29:00
В Новосибирске две школьницы на электросамокате совершили столкновение с коляской, в которой находился ребенок. Родители девочек отреагировали неадекватно, а полиция признала незначительность ущерба. Мать пострадавшего ребенка подчеркивает важность использования ремней безопасности.

Две школьницы, управляя электросамокат ом, на полном ходу столкнулись с коляской, в которой находилась маленькая девочка, в Новосибирск е. Об этом инциденте сообщила RT мать пострадавшего ребенка, Виктория. По словам Виктории, ее дочь чудом не пострадала благодаря тому, что была пристегнута ремнями безопасности в коляске. В результате столкновения у коляски сломалось колесо, образовалась трещина. Виктория рассказала, что возраст подростков, управлявших электросамокат ом, составляет 13-15 лет.

Девочки были сильно напуганы произошедшим, но отказались связываться с родителями и вызывать их на место происшествия. Виктория незамедлительно обратилась в полицию, чтобы зафиксировать факт происшествия и разобраться в ситуации. После прибытия на место происшествия, по словам Виктории, появился родственник одной из девочек, который вел себя вызывающе и проявлял пренебрежение к произошедшему, утверждая, что это всего лишь дети и никто серьезно не пострадал. Позже на месте появилась мать второй школьницы, поведение которой также не отличалось адекватностью. Сама Виктория в момент общения с представителями правоохранительных органов находилась в состоянии шока. Полиция, приняв объяснения Виктории, сообщила, что наказывать девочек не за что, поскольку никто не получил травм, а штраф за подобное нарушение составляет всего 1,5 тысячи рублей. В качестве рекомендации, Виктории посоветовали обратиться в кикшеринговую компанию, предоставившую самокат. \Спустя некоторое время, как сообщила Виктория, ей удалось урегулировать ситуацию с родителями подростков. Они возместили ущерб, выплатив 10 тысяч рублей за новое колесо для коляски и ремонт, а также принесли извинения. Виктория отметила, что не намерена развивать конфликт дальше, но опубликовала видеозапись инцидента в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к важности использования ремней безопасности для детей в колясках. Она также потребовала от службы поддержки кикшеринговой компании заблокировать аккаунты девочек и ввести ограничение на выдачу самокатов, предоставляя их только совершеннолетним пользователям. Ее запрос был принят к рассмотрению. В региональном УМВД подтвердили, что проводят проверку обстоятельств произошедшего инцидента. Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) совместно с операторами кикшеринга разрабатывают механизм подключения сервиса «Госуслуги» для верификации пользователей, что позволит более тщательно контролировать доступ к средствам индивидуальной мобильности, таким как электросамокаты, и обеспечивать соблюдение правил дорожного движения. Этот шаг направлен на повышение безопасности на дорогах и предотвращение подобных инцидентов, связанных с использованием электросамокатов, особенно с участием несовершеннолетних.\Проблема использования электросамокатов подростками становится все более актуальной, вызывая обеспокоенность как среди родителей, так и среди представителей властей. Данный инцидент в Новосибирске является ярким примером последствий несоблюдения правил дорожного движения и недостаточного контроля за использованием электросамокатов. Важно отметить, что помимо физических травм, столкновение может привести к психологической травме, особенно для маленьких детей, ставших свидетелями подобного происшествия. Неадекватное поведение родителей девочек, участвовавших в инциденте, подчеркивает необходимость повышения культуры вождения и ответственности за своих детей. Родители должны нести ответственность за действия своих детей и обеспечивать надлежащий контроль за их использованием электросамокатов. Введение более строгих правил и мер безопасности, таких как ограничение возраста для использования электросамокатов, увеличение штрафов за нарушения и усиление контроля со стороны правоохранительных органов, может помочь снизить количество подобных происшествий и обеспечить безопасность пешеходов и других участников дорожного движения. Кроме того, необходимо проводить информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о правилах дорожного движения и безопасности при использовании электросамокатов, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Важно помнить, что соблюдение правил дорожного движения и проявление ответственности являются ключевыми факторами для обеспечения безопасности на дорогах

