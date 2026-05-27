ДТП в Нижнем Новгороде: водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, был задержан после конфликта в ресторане

Друг водителя кабриолета Mercedes, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода, арестован на 8 суток после конфликта в местном ресторане. Ранее в местных СМИ и соцсетях была опубликована информация о том, что после нашумевшего ДТП на Похвалинском съезде с участием элитной иномарки, ее водитель был замечен в одном из ресторанов. Когда журналисты попытались получить у него комментарий, его приятель, нецензурно выражаясь, скандалил с прессой и сотрудниками заведения.

Когда журналисты попытались получить у него комментарий, его приятель, нецензурно выражаясь, скандалил с прессой и сотрудниками заведения. Как рассказали в МВД региона, 21 мая в полицию поступило обращение от представителей ресторана о конфликте между молодыми людьми, администрацией учреждения, гражданами и представителями СМИ. 26 мая судом принято решение о назначении хулигану 2004 года рождения наказания в виде 8 суток административного ареста.

Также в местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что "похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим". Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину". Утром в понедельник в соцсетях было опубликовано новое видеообращение, в котором он извинился за аварию и свои высказывания и сообщил, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков





