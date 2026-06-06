В рамках форума компания и организации группы заключили соглашения и договорённости с раскрытыми финансовыми параметрами на сумму около 3,5 трлн рублей. Они направлены на развитие ипотечного рынка, жилищного строительства, комплексного развития территорий, арендного жилья, цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры, 'зелёной' сертификации, сохранения объектов культурного наследия и промышленной кооперации.

ДОМ. РФ подвёл итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума компания и организации группы заключили соглашения и договорённости с раскрытыми финансовыми параметрами на сумму около 3,5 трлн рублей.

Они направлены на развитие ипотечного рынка, жилищного строительства, комплексного развития территорий, арендного жилья, цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры, 'зелёной' сертификации, сохранения объектов культурного наследия и промышленной кооперации. Ипотечные программы и финансирование строительства стали ключевыми соглашениями. Меморандум ДОМ. РФ и Сбера по ипотечной секьюритизации, заключенный на ПМЭФ, предусматривает выпуск ипотечных облигаций объёмом до 3 трлн рублей до конца 2030 года.

Кроме того, на форуме было подписано соглашение с ГК 'Точно' о партнёрстве в финансировании одного из самых масштабных жилых проектов на территории Татарстана. Региональные проекты и арендное жилье также были развиты. Компания договорилась о развитии территории посёлка Шерегеш в Кемеровской области, а также с Правительством Иркутской области о комплексном развитии территорий. В Якутии планируется первый арендный проект в сегменте ИЖС для сотрудников компании 'Селигдар' в Алдане.

Технологическая повестка и цифровизация также были достигнуты. Сотрудничество с крупными телеком-операторами направлено на развитие ИТ-инфраструктуры, связи, кибербезопасности, клиентских сервисов и инновационных решений для жилищной сферы. С Российским экспортным центром планируется развивать направление экспорта собственного экспертного опыта, высокотехнологичной продукции, работ и услуг в сфере жилья. Сохранение культурного наследия стало важной частью повестки.

На базе взаимодействия с РЖД стороны договорились о сотрудничестве по привлечению частных инвестиций в восстановление исторических объектов, находящихся в собственности железнодорожной компании. Это более 1 тыс. ОКН, включая вокзалы, пассажирские и багажные здания, депо, дворцы культуры и инженерные сооружения. В составе лота — здания площадью около 3 тыс. кв. м и право аренды земельного участка 7,95 га в посёлке Парголово в Санкт-Петербурге.

Начальная цена лота составляет 46,88 млн рублей, торги назначены на 19 июня 2026 года. Устойчивое развитие и промышленность также были углублены. Совместно с Роскачеством была запущена система добровольной сертификации 'зелёного' жилья. К системе уже присоединяются участники рынка: на ПМЭФ подписаны соглашения с ГК 'А101' и холдингом LEGENDA.

Щербинский лифтостроительный завод, входящий в группу компании, представил на стенде новую премиальную модель лифтовой кабины, а также заключил соглашения с X5 Group и Фондом реновации





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Петербургский Международный Экономический Фору ДОМ.РФ Соглашения И Договорённости Финансовые Параметры Ипотечное Строительство Комплексный Развитие Территорий Арендное Жилье Цифровые Сервисы ИТ-Инфраструктура Зеленая Сертификация Сохранение Объектов Культурного Наследия Промышленная Кооперация Технологическая Повестка Цифровизация Сотрудничество С Крупными Телеком-Операторами Российский Экспортный Центр Устойчивое Развитие Сохранение Культурного Наследия Лоты Объектов Культурного Наследия Системы Добровольной Сертификации 'Зеленого' Ж

United States Latest News, United States Headlines