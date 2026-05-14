Head Topics

ДОМ.РФ запускает программу "Городские экспедиции" для масштабирования лучших практик развития городской среды

Urban Development News

ДОМ.РФ запускает программу "Городские экспедиции" для масштабирования лучших практик развития городской среды
Urban DevelopmentUrban PlanningUrban Regeneration
📆5/14/2026 2:57 PM
📰aifonline
93 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 68%

ДОМ.РФ, ведущий российский разработчик решений для развития городской среды, объявил о запуске очередной выездной просветительской программы "Городские экспедиции" в Свердловской и Челябинской областях. Программа направлена на изучение и тиражирование лучших практик комплексного развития территорий в разных регионах страны.

С целью масштабирования лучших практик развития городской среды ДОМ. РФ проведет очередную выездную просветительскую программу "Городские экспедиции" в Свердловской и Челябинской областях. Участниками программы станут государственные служащие регионального и муниципального уровней, а также эксперты некоммерческих организаций, работающих над проектами территориального развития по всей стране.

Уникальный формат "Городских экспедиций" представляет собой выездные практические интенсивы, которые помогают управленческим командам регионов готовиться к реализации проектов комплексного городского развития через изучение и тиражирование лучших практик различной специализации. Директор по развитию городской среды компании ДОМ. РФ Антон Финогенов отметил, что виден большой запрос со стороны госструктур и бизнеса на обмен опытом в сфере городской среды, девелопмента и комплексного развития территорий. В этой целью запускается новый сезон программы.

"Фокус программы направлен на изучение трансформации староиндустриальных территорий - от крупных промышленных агломераций до малых городов, исторически развивавшихся вокруг заводов и добывающих предприятий". Какие практики изучат участники За пять дней экспедиции управленцы из разных регионов страны изучат реализацию системных проектов развития территорий в Екатеринбурге и Челябинске, а также ознакомятся с лучшими практиками малых городов разного масштаба. Работа предполагает анализ проектов с помощью чек-листа стандарта комплексного развития территорий, а также изучение реализованных проектов, - от концепции до практики управления и реализации.

Маршрут экспедиции В Екатеринбурге основное внимание уделят сочетанию комплексного развития новых районов с жилой и офисной функцией, а также подходам к ревитализации индустриального наследия и работе с сине-зеленым каркасом города. В Челябинске участники изучат практики комплексного девелопмента и стратегии реализации проектов городской среды. Малые города маршрута - Сысерть, Миасс и Карабаш - позволят увидеть мультипликативный эффект социокультурных проектов, экологически ориентированные изменения городской среды, а также примеры качественной реализации и последующей эксплуатации проектов благоустройства

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Urban Development Urban Planning Urban Regeneration Urban Design Urban Policy

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-16 02:38:58