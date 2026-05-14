ДОМ.РФ запускает программу "Городские экспедиции" для масштабирования лучших практик развития городской среды

ДОМ.РФ, ведущий российский разработчик решений для развития городской среды, объявил о запуске очередной выездной просветительской программы "Городские экспедиции" в Свердловской и Челябинской областях. Программа направлена на изучение и тиражирование лучших практик комплексного развития территорий в разных регионах страны.

Уникальный формат "Городских экспедиций" представляет собой выездные практические интенсивы, которые помогают управленческим командам регионов готовиться к реализации проектов комплексного городского развития через изучение и тиражирование лучших практик различной специализации. Директор по развитию городской среды компании ДОМ. РФ Антон Финогенов отметил, что виден большой запрос со стороны госструктур и бизнеса на обмен опытом в сфере городской среды, девелопмента и комплексного развития территорий. В этой целью запускается новый сезон программы.

"Фокус программы направлен на изучение трансформации староиндустриальных территорий - от крупных промышленных агломераций до малых городов, исторически развивавшихся вокруг заводов и добывающих предприятий". Какие практики изучат участники За пять дней экспедиции управленцы из разных регионов страны изучат реализацию системных проектов развития территорий в Екатеринбурге и Челябинске, а также ознакомятся с лучшими практиками малых городов разного масштаба. Работа предполагает анализ проектов с помощью чек-листа стандарта комплексного развития территорий, а также изучение реализованных проектов, - от концепции до практики управления и реализации.

Маршрут экспедиции В Екатеринбурге основное внимание уделят сочетанию комплексного развития новых районов с жилой и офисной функцией, а также подходам к ревитализации индустриального наследия и работе с сине-зеленым каркасом города. В Челябинске участники изучат практики комплексного девелопмента и стратегии реализации проектов городской среды. Малые города маршрута - Сысерть, Миасс и Карабаш - позволят увидеть мультипликативный эффект социокультурных проектов, экологически ориентированные изменения городской среды, а также примеры качественной реализации и последующей эксплуатации проектов благоустройства





