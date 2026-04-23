Гуменник рассказал о планах на будущее и альтернативной идее для номера с Петросян

Гуменник поделился своими впечатлениями от выступления с Петросян, рассказал о первоначальной идее номера и планах на следующий сезон. Также в новости собраны комментарии Трусовой, Медведевой и Глейхенгауза, а также информация о календаре соревнований на сезон 2026/27.

Выступление Гуменник а и Петросян на чемпионате России стало одним из самых обсуждаемых событий в фигурном катании. Действующие чемпионы страны в одиночном катании представили номер под эмоциональную композицию «Нас бьют, мы летаем», который, по словам Гуменник а, получился более драматичным, чем первоначальная задумка.

Изначально рассматривалась идея совместного показательного номера, где Гуменник мог бы стать частью яркого выступления Петросян, вдохновленного образом Шакиры в костюме Оптимуса Прайм. Однако, в итоге, было принято решение выбрать более серьезную и глубокую интерпретацию. Гуменник подчеркнул, что работа над постановкой проходила легко, поскольку они не стремились к парному катанию, а скорее создавали номер, демонстрирующий мастерство двух индивидуальных фигуристов. Он также отметил, что идея совместного выступления возникла еще до чемпионата, с мыслями о возможном участии в Олимпийских играх.

Гуменник поделился своими планами на будущее, заявив о намерении усердно готовиться к следующему сезону, совершенствуя свои навыки катания и прыжков. Он признал, что прошедший сезон показал области, в которых ему необходимо расти, и определил направление для дальнейшего развития. Хотя конкретные идеи для будущих программ уже есть, Гуменник пока не начал их постановку, поэтому пока не может говорить о полной уверенности в своих планах. Он выразил надежду, что новые программы будут интересными и соответствовать его стремлению к прогрессу.

В то же время, в фигурном катании активно обсуждаются планы других звездных спортсменов. Даниил Глейхенгауз рассказал о работе с Александрой Трусовой, отметив, что она сразу заявила о своем желании включить четверной лутц в один из своих номеров, что и определило акцент в постановке показательной программы. Сама Трусова поделилась своими мыслями о возможном сотрудничестве с французским тренером Ришо, отметив, что они поддерживают связь, но текущая ситуация с визами создает определенные сложности.

Евгения Медведева вспомнила забавный эпизод, связанный с работой над номером «Невеста», когда Даниил Глейхенгауз предложил ей определенный вариант, но Этери Георгиевна попросила его не делать этого, опасаясь, что Медведева откажется. Эти короткие, но яркие комментарии дают представление о внутренней кухне фигурного катания, о творческих поисках и взаимодействии между спортсменами и тренерами. В целом, фигуристы активно планируют будущее, готовятся к новым сезонам и делятся своими мыслями и переживаниями с поклонниками. Календарь соревнований на сезон 2026/27 уже начинает формироваться.

Юниорский Гран-при стартует в августе в Китае, а взрослый Гран-при – в октябре во Франции. Это означает, что спортсмены уже сейчас начинают подготовку к предстоящим стартам, разрабатывают программы и работают над сложными элементами. Александра Трусова, помимо спортивных достижений, радуется весеннему солнцу и новому окрашиванию волос, что показывает ее позитивный настрой и стремление к гармонии. В мире фигурного катания царит атмосфера ожидания и подготовки к новым свершениям.

Спортсмены, тренеры и поклонники с нетерпением ждут начала нового сезона, который обещает быть насыщенным и интересным. Конкуренция будет высокой, а борьба за медали – захватывающей. Фигурное катание продолжает развиваться и привлекать все больше внимания зрителей, благодаря своим ярким выступлениям, сложным элементам и эмоциональным историям





