Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал решение European Aquatics отложить допуск российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом, предположив, что европейцы боятся российских побед в Париже.

Известный российский спорт ивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев остро отреагировал на решение Европейской федерации водных видов спорт а ( European Aquatics ) о переносе сроков допуска российских спорт сменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна .

European Aquatics запросила отсрочку до 1 сентября, несмотря на то, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ранее, 13 апреля, разрешила российским спортсменам участвовать в взрослых соревнованиях с национальной символикой. Губерниев, комментируя ситуацию, не скрывал своего сарказма и иронии, предположив, что европейские чиновники опасаются доминирования российских спортсменов на предстоящем чемпионате Европы в Париже.

Он выразил убеждение, что успех российских атлетов может вызвать нежелательные последствия для принимающей стороны, вплоть до символического обрушения Эйфелевой башни и последующего «заключения» ответственных лиц в современную «Бастилию». В своей эмоциональной речи Губерниев провел историческую параллель, упомянув о походе Александра I на Париж в 1814 году, представив это как предвестник будущих побед российских спортсменов. Он назвал французских чиновников и европейских бюрократов «слабаками», обвинив их в политической мотивированности и попытках препятствовать российским спортсменам.

При этом Губерниев подчеркнул, что даже в случае выступления российских спортсменов в нейтральном статусе, их победы будут однозначно ассоциироваться с Россией. Он уверен, что российские спортсмены все равно «возьмут Париж», независимо от того, под каким флагом они будут выступать. Комментатор выразил непоколебимую веру в силу и талант российских атлетов, заявив, что никакие ограничения и препятствия не смогут их остановить. Его слова прозвучали как вызов и демонстрация поддержки российскому спорту в условиях сложной международной обстановки.

Губерниев известен своей яркой и эмоциональной манерой комментирования, часто прибегая к метафорам и историческим аллюзиям, что делает его высказывания особенно запоминающимися и резонансными. Чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа, обещает стать ареной не только спортивных соревнований, но и политических баталий. Решение European Aquatics, по мнению многих экспертов, является попыткой смягчить последствия решения World Aquatics и сохранить политический контроль над ситуацией.

Однако, как подчеркнул Дмитрий Губерниев, российские спортсмены готовы к любым вызовам и будут бороться за победу, независимо от того, под каким флагом они будут выступать. Важно отметить, что ситуация с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям остается крайне напряженной и подвержена постоянным изменениям. Решения международных федераций часто принимаются под давлением политических факторов, что создает неопределенность и вызывает недовольство со стороны российских спортивных деятелей.

Губерниев, как один из самых известных и влиятельных спортивных комментаторов в России, активно высказывает свою позицию по этому вопросу, поддерживая российских спортсменов и критикуя политику международных спортивных организаций. Его слова, безусловно, найдут широкий отклик у спортивной общественности и станут предметом обсуждения в СМИ





