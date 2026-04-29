Александр Беглов проверил готовность Большого Смоленского моста к навигационному периоду и заявил об опережающих сроках строительства. Первый корабль успешно прошел под поднятыми пролетами моста. Запуск рабочего движения запланирован на следующий год.

Губернатор Санкт-Петербург а Александр Беглов проинспектировал ход строительства Большого Смоленского моста, оценив готовность объекта к навигационному периоду. Вместе с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей, глава города совершил осмотр моста с воды, убедившись в возможности беспрепятственного прохода крупногабаритных судов по фарватеру Невы.

Беглов подчеркнул, что первый корабль уже успешно прошел под поднятыми пролетами моста, что свидетельствует о соответствии конструкции требованиям судоходства. Особое внимание было уделено соблюдению графика строительства, который, по словам губернатора, строители опережают. Планируется, что уже в следующем году по новому мосту будет запущено рабочее движение, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. Губернатор особо отметил, что успешная реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря непосредственной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Беглов заявил о намерении лично контролировать соблюдение сроков и качество выполняемых работ, подчеркивая важность завершения строительства в соответствии с высокими стандартами. Большой Смоленский мост – это не просто транспортный объект, но и важная часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Задача строителей – не только обеспечить функциональность моста, но и гармонично вписать его в историческую панораму Северной столицы. Это подразумевает использование современных технологий и материалов, а также тщательное соблюдение эстетических требований.

Кроме того, новый мост призван решить насущную проблему загруженности дорожной сети, разгрузив близлежащие мосты и модернизировав дорожную инфраструктуру города. Реализация этого проекта позволит значительно улучшить транспортную доступность различных районов Санкт-Петербурга и повысить комфорт передвижения для жителей и гостей города. Важность Большого Смоленского моста для развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга трудно переоценить. Он станет ключевым звеном в транспортной сети, соединяя различные районы города и обеспечивая более эффективное движение транспорта.

Запуск рабочего движения по мосту позволит сократить время в пути, снизить пробки и улучшить экологическую обстановку в городе. Кроме того, новый мост будет способствовать развитию экономики Санкт-Петербурга, обеспечивая более удобную логистику и привлекая инвестиции. Параллельно с завершением строительства моста, город активно готовится к приему туристов. Недавно Санкт-Петербург официально открыл туристический сезон, символическим началом которого стала традиционная разводка Дворцового моста.

Город ожидает миллионы гостей, и власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания туристов в Северной столице. Развитие туристической инфраструктуры, организация культурных мероприятий и улучшение транспортной доступности – все это направлено на то, чтобы Санкт-Петербург оставался одним из самых привлекательных туристических направлений в мире. В целом, реализация масштабных проектов, таких как строительство Большого Смоленского моста и развитие туристической инфраструктуры, свидетельствует о динамичном развитии Санкт-Петербурга и его стремлении к улучшению качества жизни горожан и гостей города





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Санкт-Петербург Большой Смоленский Мост Александр Беглов Игорь Руденя Строительство Транспорт Навигация Нева Дорожная Инфраструктура Туризм

United States Latest News, United States Headlines