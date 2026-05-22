Губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил «Локомотив» со второй подряд победой в Кубке Гагарина. «Локомотив» – это сила, возродившая ту сильнейшую команду «Локомотив» 2011 года, которой гордился весь регион.

«Поздравляю нашу команду, тренерский состав, руководство клуба и лично президента клуба Юрия Николаевича Яковлева, Российские железные дороги, всех болельщиков, нашу Ярославскую область с победой! Три года подряд мы в финале! Это круто, это говорит об уровне команды.

«Локомотив» – это сила. Ребята, по сути, возродили ту сильнейшую команду «Локомотив» 2011 года, которой гордился весь регион. И сейчас мы все гордимся нашим новым чемпионским составом, каждая победа которого - это и личное достижение каждого игрока, и достижение всей команды. Спасибо ребятам за эти важные для всех нас победы.

И что еще я хочу отметить: наш «Локомотив» из трех финалов в двух одержал победу. Счет 2-1 в нашу пользу - в пользу Ярославской области! » – написал Евраев в соцсети.

