Губернатор Федорищев прокомментировал ход расследования уголовных дел, возбужденных по его инициативе, а также освещены последние события в российском и европейском футболе, включая увольнения тренеров, прекращение дел о коррупции и заявления игроков.

Губернатор Федорищев прокомментировал ход уголовных дел, возбужденных по его инициативе, отметив, что ведется работа правоохранительных органов, но не раскрывая деталей по конкретным эпизодам. Он подчеркнул, что некоторые сведения уже обнародованы, а остальные остаются в стадии разработки.

Поводом для обращения в правоохранительные органы послужили подозрения в нецелевом использовании 36 миллионов рублей, которые могли быть направлены лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе. Губернатор направил заявление с просьбой проверить деятельность агентских групп по статьям о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, нецелевом расходовании средств и присвоении или растрате. В футбольном мире также произошло несколько заметных событий. Губернатор Федорищев прокомментировал увольнение главного тренера футбольного клуба Адиева, объяснив это его собственными заявлениями об уходе, которые негативно повлияли на моральный дух команды.

Также было прекращено производство по делу о коррупции, связанному с футбольным клубом «Крылья Советов», которое, по мнению некоторых наблюдателей, изначально было сфабриковано. МВД проводит дополнительную проверку деятельности футбольного клуба «Зенит» после победы над ЦСКА, где были опубликованы провокационные видеоролики в стиле видеоигры. В европейском футболе игроки и тренеры также делились своими мыслями. Киммих заявил, что «Бавария» не собирается менять свой стиль игры в ответном матче с «ПСЖ».

Бруну Фернандеш подчеркнул свою приверженность «Манчестер Юнайтед» и стремление к победам в АПЛ и Лиге чемпионов. Флик предпочел не смотреть матч «Реала» с «Эспаньолом», а Чех отметил кардинальные изменения в «Челси» по сравнению с прошлыми годами. Месси выразил недовольство поражением от «Орландо», а Гранат критически оценил работу Гусева в «Динамо». Себальос опубликовал фото с тренировки «Реала» на фоне слухов о конфликте с Арбелоа, а Семин объяснил спад ЦСКА весной недостаточной подготовкой игроков.

Карпукас заявил о борьбе «Локомотива» за третье место в РПЛ, а Пике обвинил судью Вольфа в предвзятости к «Андорре». Булыкин раскритиковал игру ЦСКА, особенно в обороне





